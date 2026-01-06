Hà Nội muốn đưa dữ liệu đất đai vào dùng ngay

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 26 về việc duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường, xã tiếp tục xác định việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trên cơ sở đó, duy trì, vận hành kết quả của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Hà Nội tiếp tục triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai (Ảnh: CTV).

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào hoạt động phục vụ cho công tác quản lý đất đai, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và duy trì chế độ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đối với khối lượng nhiệm vụ dữ liệu còn lại phải tiếp tục thực hiện hoạt động đối khớp, xác thực thông tin của người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bổ sung, hoàn thiện dữ liệu lịch sử, đảm bảo cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”; tiếp tục rà soát, nhập liệu đối với các giấy chứng nhận thu thập qua hệ thống VNeID.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, cùng UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch, tập trung ưu tiên nguồn nhân lực và kinh phí để hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo thống nhất phần mềm hệ thống thông tin đất đai Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng UBND các phường, xã rà soát, đảm bảo chỉ sử dụng 1 hệ thống phần mềm theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.