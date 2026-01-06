Về thăm bố không báo trước, tôi sững sờ khi thấy người phụ nữ lạ trong nhà

9 tháng trước, mẹ tôi qua đời vì bệnh nan y phát hiện muộn. Trước đó, thỉnh thoảng mẹ cũng mệt mỏi nhưng cứ nghĩ là đau ốm thường tình. Sau khi biết bệnh, mẹ suy sụp tinh thần rất nhanh, mất ăn mất ngủ nên không còn sức chống đỡ bệnh tật.

Sự ra đi của mẹ khiến bố và chị em tôi đều sốc, chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Chị em tôi đều đi làm xa nhà. Chị gái đã có chồng, có cuộc sống riêng. Tôi cũng chỉ có thể về thăm nhà vào mỗi dịp lễ, Tết. Mẹ mất, người tôi lo nhất là bố.

sau ngày mẹ ra đi, bố trở nên trầm lặng, ít nói hẳn. Xưa nay, bố chỉ ra ngoài kiếm tiền, mọi việc trong nhà đều do bàn tay mẹ chăm lo. Giờ mẹ mất, hai chị em tôi đều ở xa, không biết cuộc sống của bố sẽ thế nào...

Tôi dự định làm hết năm nay sẽ về quê, xin việc gì đó gần nhà để tiện chăm sóc bố. Nếu có lấy chồng, tôi cũng muốn lấy chồng gần nhà để tiện qua lại chăm nom bố lúc tuổi già. Nhà có hai đứa con, một mình chị ở xa đã quá đủ rồi.

Càng thất vọng về bố, tôi lại càng nhớ mẹ (Ảnh minh họa: iStock).

Cũng may, đàn ông vốn mạnh mẽ nên bố cũng sớm đè nén nỗi đau để làm quen với cuộc sống một mình. Bố tập đi chợ, nấu ăn, làm những việc nhặt nhỏ hàng ngày mà trước đây bố không phải làm.

Mỗi lần tôi gọi điện về, bố đều nói bố ổn, các con cứ yên tâm. Nhưng tôi biết, bố chỉ nói cho các con yên lòng chứ cuộc sống một mình sẽ rất buồn và cô quạnh.

Bình thường như mọi năm, Tết Dương lịch tôi sẽ không về nhà vì khoảng cách địa lý quá xa. Đi xe khách thì lâu, mà mua vé máy bay thì tốn kém. Tết Dương lịch cũng kề cận Tết Nguyên đán, nên tôi để dành về luôn một lần.

Nhưng năm nay, vì thương bố một mình nên tôi đã lặng lẽ đặt vé máy bay về mà không báo trước với bố. Vốn dĩ, tôi muốn tạo cho bố một niềm vui bất ngờ. Không ngờ, chính bố mới là người làm cho tôi sốc.

Về tới nhà lúc trời tờ mờ tối, khi nhà đã sáng đèn, tôi rón rén bước vào căn bếp có bóng người ở đó. Nhưng vừa đặt chân vào, tôi sững lại khi thấy người đang đứng xào xào nấu nấu kia không phải bố mà là một người đàn bà trung niên.

Cô ấy có vẻ cũng giật mình và bối rối khi nhìn thấy tôi và nhanh chóng nhận ra tôi là ai. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bố từ trên nhà bước xuống, cũng bối rối không kém. Mất vài phút im lặng, bố kéo tay tôi lên nhà nói chuyện.

Bố kể, người phụ nữ kia là bạn gái cũ của bố, người làng bên. Hồi xưa hai người có tình cảm với nhau nhưng không có duyên nợ. Sau này, cô ấy lấy chồng xa, bố lấy vợ, nhiều năm không gặp lại nhau.

Đợt mẹ tôi mất, cô ấy biết tin nên đến nhà phúng viếng, thăm hỏi. Từ đó bố mới biết, cô ấy bỏ chồng đã nhiều năm vì không thể sinh con.

Mỗi khi đi chợ hay có việc ngang nhà tôi, cô ấy vẫn ghé chơi, thấy bố nấu nướng vụng về, cửa nhà bừa bộn nên xắn tay vào giúp. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tình cảm xưa cũ từ từ trỗi dậy.

Tôi nghe xong, tay chân run rẩy. Cả cuộc đời mẹ chăm lo cho bố, một lòng yêu bố, một lòng vì gia đình. Ngày mẹ mất, bố còn nói không có mẹ, bố sống làm sao. Vậy mà mẹ mất chưa tròn năm, bố đã dẫn người đàn bà khác về ở trong nhà, làm những việc mẹ từng làm, dùng những thứ mẹ từng mua, thay thế hoàn toàn bóng hình mẹ trong nhà.

Tôi không thể chấp nhận việc này. Nỗi đau mất mẹ còn chưa kịp nguôi ngoai. Nỗi nhớ mẹ còn giày vò trong những đêm dài mất ngủ. Lúc nãy bước vào tới sân, thấy bóng người thấp thoáng trong bếp, tôi chỉ ước mẹ sẽ chạy ra, hỏi con gái đi đường có mệt không, rồi trách yêu về sao không báo để mẹ chuẩn bị món gì ngon ngon.

Bố nói với tôi: “Các con đều ở xa, còn phải lo cho cuộc sống riêng. Bố góa vợ, cô ấy góa chồng, thôi thì tuổi già nương tựa lẫn nhau cho đỡ buồn, các con cũng đã lo”.

Nước mắt tôi đã chảy ướt mặt, không cách gì ngăn được. Tôi đứng trước bàn thờ mẹ thắp một nén hương, rồi nói với bố: “Con định, hết năm nay sẽ xin nghỉ việc về quê ở với bố, rồi xin việc mới và lấy chồng gần. Nhưng có lẽ con lo quá nhiều rồi. Không có mẹ, không có chúng con thì bố vẫn có người khác chăm lo, vẫn vui vẻ, hạnh phúc”.

Nói rồi, tôi kéo vali bước ra khỏi nhà, mặc kệ người phụ nữ cầm tay níu, mặc kệ lời bố nói vọng ra: “Mẹ con không còn nhưng bố vẫn phải sống, bố muốn sống vui vẻ không được sao?”.

Tôi thấy lòng mình trào lên một nỗi thất vọng. Đàn ông góa vợ tái hôn không hiếm, cũng không phải là chuyện gì quá đáng trách. Nhưng bố nhất định phải nhanh như vậy sao? Không thể chờ qua 3 năm mãn tang mẹ rồi mới tìm vui duyên mới sao?

Mấy hôm nay, những cuộc gọi nhỡ của bố rất nhiều. Bố còn nhắn tin, hỏi tôi có thương bố không, có thật sự muốn bố sống cô độc đến hết đời hay không. Tại sao bố làm tôi đau lòng mà lại hỏi như trách móc tôi vậy?

Bố chỉ nghĩ đến bố, không nghĩ đến người vợ đã mất, cũng không nghĩ đến các con sẽ cảm thấy thế nào. Chẳng lẽ sống trên đời này chỉ cần mình vui, còn ai thế nào mặc kệ hay sao?