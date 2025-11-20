Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc

Đúng 14h, tại Phủ Chủ tịch (Thủ đô Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường đã đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/11 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam có ông Martin Frélich, Thứ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc; ông Zdeněk Nytra, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề của Liên minh châu Âu, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; bà Jana Mračková Vildumetzová, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; ông Josef Klement, Ủy viên Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Nhân quyền và Kiến nghị, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc...

Phái đoàn còn có: Ông Václav Láska, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; ông Ondřej Lochman, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Nông nghiệp và Giao thông, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; bà Dana Kovaříková, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc; bà Sue Nguyen, Chánh văn phòng Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; bà Věra Jelínková, Cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc.

Đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tham dự buổi hội kiến của Chủ tịch nước Lương Cường với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil tại Phủ Chủ tịch.

Chuyến thăm cho thấy hợp tác kênh nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; đồng thời khẳng định quyết tâm của cả hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc phát triển lên tầm cao mới.

Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện thân mật, được biết Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil từng là một nhà giáo, Chủ tịch nước Lương Cường cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới ông Milos Vystrcil nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch nước Lương Cường vì đã nhớ đến ông cũng từng là một nhà giáo cùng với lời chúc ý nghĩa tới ông trong ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc hội kiến của Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil cùng phái đoàn.

Trước đó, trong hai ngày 18 và 19/11, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil cùng phái đoàn đã có nhiều hoạt động ngoại giao cùng lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại TPHCM. Dự kiến Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil cùng phái đoàn sẽ tiếp tục chuyến thăm Việt Nam với nhiều hoạt động ngoại giao trong 2 ngày 20 và 21/11.