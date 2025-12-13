Check-in Giáng sinh dưới lòng đường, phố trung tâm TPHCM thêm hiểm nguy

Giữa tháng 12, trung tâm TPHCM bừng sáng với sắc màu Giáng sinh, thu hút đông đảo người dân đổ về khu vực Nhà thờ Đức Bà, tạo nên không khí lễ hội sôi động nhưng cũng khiến phố đêm trở nên chật chội hơn thường lệ.

Tại vòng xoay Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn, nhiều người dừng chân chụp ảnh phía sau Nhà thờ Đức Bà, nơi hệ thống đèn trang trí rực rỡ thắp sáng cả không gian.

Tuy nhiên, việc đứng dưới lòng đường đang lưu thông để chụp ảnh với phông nền Nhà thờ Đức Bà đã gây cản trở và tiềm ẩn nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông.

Tại khu vực Công trường Công xã Paris, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển đỏ, nhiều người từ hướng đường Lê Duẩn đã tranh thủ bước ra giữa đường để chụp ảnh. Khi đèn xanh bật sáng, họ nhanh chóng rời đi, buộc các phương tiện phải chủ động né tránh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc nhiều người tràn xuống lòng đường chụp ảnh đã thu hẹp không gian giao thông, khiến các phương tiện qua khu vực trung tâm trở nên kém linh hoạt hơn trong khung giờ cao điểm.

Tại hướng rẽ vào đường Phạm Ngọc Thạch, đám đông đứng bít lối qua đường, gây khó khăn cho người đi bộ di chuyển đúng phần đường. Các phương tiện khi rẽ vào khu vực này phải quan sát kỹ và xử lý chậm hơn thường lệ.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà buộc phải giảm tốc độ để tránh xung đột với dòng người đứng chụp ảnh.

Khoảnh khắc một người đứng giữa lòng đường, đối diện đầu xe đang chờ di chuyển.

Theo ghi nhận, nhiều người dân mong muốn không khí lễ hội diễn ra vui tươi, trật tự và an toàn. Việc xuống phố đón Giáng sinh là nhu cầu chính đáng, song ở khu vực đông người, mỗi người cần chủ động giữ an toàn và tuân thủ trật tự nơi công cộng để tránh những sự cố đáng tiếc.

Giữa ánh đèn Giáng sinh rực rỡ, khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà trở thành điểm hẹn đông đúc của người dân. Khi phố phường khoác lên mình không khí lễ hội, cách mỗi người lựa chọn dừng lại, di chuyển hay chia sẻ không gian chung cũng góp phần định hình diện mạo đô thị trong những ngày cuối năm, hướng tới một mùa lễ hội an toàn và văn minh.