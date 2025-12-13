Nhiều người muốn nhận nuôi bé gái sống sót kỳ diệu sau khi bị vùi dưới đất

Ngày 13/12, Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết nhiều người dân ở trong, ngoài tỉnh, thậm chí tận Hà Nội, Đà Nẵng liên hệ bày tỏ mong muốn làm thủ tục nhận nuôi bé gái sơ sinh bị vùi dưới đất trong vườn cao su.

Theo Công an xã Ia Mơ, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng phát thông báo tìm gia đình bé gái, vận động nhận lại con. Tuy nhiên khu vực phát hiện bé gái ở nơi vắng vẻ, cách xa khu dân cư nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn.

Các bác sĩ đang thay phiên chăm sóc bé gái bị bỏ rơi ở vườn cao su (Ảnh: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai).

"Khi thấy nghị lực sinh tồn của bé gái bị vùi dưới lớp đất ở vườn cao su, nhiều người dân đã liên hệ để xin nhận nuôi. Đơn vị hướng dẫn mọi người liên hệ địa phương để làm thủ tục theo quy định”, đại diện Công an xã Ia Mơ thông tin.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe bé gái, bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai, cho biết sau 3 ngày điều trị, bé đã hô hấp ổn định, dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình. Dự kiến bệnh viện sẽ tiếp tục chăm sóc cháu trong 7-10 ngày tới.

“Do bé bị vùi lấp nên có đất cát vào miệng, lần đi vệ sinh đầu tiên các bác sĩ ghi nhận có cát. Tuy nhiên, cơ thể sẽ tự đào thải nên không đáng ngại”, bác sĩ Điển cho hay.

Theo bác sĩ Điển, trong thời gian bé gái được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Sở Y tế cùng nhiều người dân đã đến thăm hỏi, động viên. Trước câu chuyện sinh tồn kỳ diệu của cháu bé giữa đêm lạnh, nhiều người không giấu được sự xúc động.

Đại diện UBND xã Ia Mơ cho biết địa phương đã bàn giao bé gái cho Bệnh viện Nhi Gia Lai để tạm thời chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Xã đang phát thông báo rộng rãi nhằm tìm kiếm cha, mẹ hoặc người thân của bé gái sơ sinh.

Theo UBND xã Ia Mơ, trong thời gian từ ngày 9 đến 16/12, nếu gia đình hoặc người thân không đến nhận, địa phương sẽ làm các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, bàn giao về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai. Những cá nhân có nguyện vọng nhận nuôi sẽ liên hệ trực tiếp với trung tâm để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Công an xã Ia Mơ cùng cán bộ y tế xã vượt hơn 100km đưa bé gái đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (Ảnh: Anh Hoàn).

Như Dân trí thông tin, khoảng 21h ngày 8/12, trong lúc làm việc, anh R.L.B. (trú tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) nghe tiếng khóc phát ra từ vườn cao su phía sau nhà. Khi lại gần kiểm tra, anh B. phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt.

Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng giải cứu bé gái, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để cấp cứu, điều trị.