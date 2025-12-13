Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu tấn công tội phạm ma túy trên bộ

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 12/12 tuyên bố Mỹ sẽ "bắt đầu" các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm tiến hành chiến dịch quân sự, hoặc liệu các nước có thể làm gì để ngăn Mỹ hành động hay không.

“Chúng ta đã triệt phá 96% lượng ma túy vận chuyển bằng đường thủy, và giờ chúng ta bắt đầu bằng đường bộ. Đường bộ dễ dàng hơn nhiều và điều đó sẽ bắt đầu xảy ra”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 12/12.

Ông Trump cho biết chiến dịch tấn công trên bộ sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ đối tượng nào đưa ma túy vào Mỹ.

“Không nhất thiết phải là Venezuela”, ông Trump nói, đồng thời cho biết “những người đưa ma túy vào nước ta đều là mục tiêu” bị tấn công.

Trước đó, trao đổi với các phóng viên trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng vào ngày 2/12, Tổng thống Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào đưa ma túy bất hợp pháp vào Mỹ đều có thể bị tấn công.

Vào cuối tháng 11, ông Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn.

“Các băng nhóm không còn muốn vận chuyển bằng đường biển, và chúng ta cũng sẽ bắt đầu ngăn chặn họ bằng đường bộ. Đường bộ thì dễ hơn. Điều đó sẽ bắt đầu rất sớm”, ông Trump tuyên bố hồi tháng 11.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico nếu hành động đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Tuần này, Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu được cho là “lớn nhất từ trước đến nay” ở ngoài khơi Venezuela. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi xác nhận Washington đã bắt giữ một tàu chở dầu bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran.

Theo hãng tin Reuters, vụ bắt giữ có thể báo hiệu những nỗ lực gia tăng của Mỹ nhằm vào nguồn dầu mỏ của Venezuela. Dầu mỏ cũng là nguồn thu chính của Venezuela.

Đây được cho là vụ bắt giữ tàu chở dầu đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn trong khu vực nhằm đối phó với các hoạt động buôn bán ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caribe, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.