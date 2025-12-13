Nữ sinh mất tích, xe đạp và cặp sách cách nhà 80km: Thi thể kẹt trong bèo

Ngày 13/12, lãnh đạo xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải) sau nhiều ngày mất tích.

Thi thể T. được tìm thấy vào chiều 12/12, trên sông Sêrêpôk (thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng) - cách nơi phát hiện xe máy, cặp sách của T. khoảng 4km.

Người bố ngồi ở bờ sông ngóng chờ tin tức con gái suốt nhiều ngày qua (Ảnh: Uy Nguyễn).

Một số người tham gia cứu hộ nhận định, do thi thể T. bị mắc kẹt vào bèo nên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Nạn nhân sau khi trục vớt đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. T. là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em.

Như Dân trí đưa tin, chiều 1/12, T. tan học và không về nhà. Người thân tìm đủ mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở gần bờ sông tại xã Krông Ana, cách nhà khoảng 80km.

Hình ảnh bố của T. hơn 10 ngày ngồi ở bờ sông trông chờ tin tức của con gái khiến nhiều người xót xa.