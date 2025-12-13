Salah trở lại đội hình Liverpool sau căng thẳng với HLV Slot

Theo một số nguồn tin từ truyền thông Anh, Mohamed Salah đã được triệu tập trở lại đội hình Liverpool cho trận đấu tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà gặp Brighton vào ngày 13/12.

Cả BBC và Sky Sports đều cho biết quyết định này được đưa ra với sự đồng thuận của HLV Arne Slot, người khẳng định ông sẽ là người có tiếng nói cuối cùng trong việc có sử dụng Salah hay không, với mục tiêu đặt lợi ích của CLB lên hàng đầu.

Trước đó, chiến lược gia người Hà Lan cho biết ông sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Salah vào sáng 12/12, sau khi tiền đạo người Ai Cập có những phát ngôn gây tranh cãi vào cuối tuần trước. Những phát biểu này làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của anh tại Anfield và là nguyên nhân khiến Salah bị loại khỏi danh sách sang Ý, nơi Liverpool đánh bại Inter Milan tại Champions League giữa tuần.

Salah liên tục ngồi dự bị trong những trận đấu gần đây của Liverpool (Ảnh: Getty).

Salah từng cáo buộc Liverpool đã “đẩy anh vào thế khó” khi để anh ngồi dự bị trong trận hòa 3-3 với Leeds tuần trước, đánh dấu trận thứ ba liên tiếp anh không được đá chính. Ngoài ra, anh cũng thừa nhận không có mối liên hệ nào với Slot khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu tại Elland Road.

Trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Inter Milan vào giữa tuần, Salah không góp mặt và sau đó đăng tải hình ảnh tập luyện một mình trong phòng gym tại trung tâm huấn luyện của CLB lên mạng xã hội.

“Tôi sẽ nói chuyện với Mo vào sáng nay, và kết quả cuộc nói chuyện đó sẽ quyết định mọi việc diễn ra như thế nào vào ngày mai. Tôi nghĩ nếu có nói về Mo thì tốt nhất là nói trực tiếp với cậu ấy, chứ không phải ở đây. Các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng tôi không còn gì để nói thêm", Slot chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.

HLV Slot cũng tiết lộ rằng kể từ sau trận hòa 1-1 với Sunderland hôm 3/12, khi Salah vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai, đã có nhiều cuộc trao đổi giữa ông, cầu thủ này và người đại diện của hai bên.

Dù né tránh các câu hỏi tiếp theo, Slot nhấn mạnh: “Tôi không có lý do gì để không muốn cậu ấy ở lại, và đó cũng là một phần câu trả lời cho câu hỏi của bạn”.

Salah đã ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với Liverpool hồi tháng 4 và trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League, dự kiến sẽ hội quân cùng đội tuyển Ai Cập sau trận gặp Brighton để tham dự Cúp bóng đá châu Phi tại Morocco. Thời gian anh vắng mặt sẽ phụ thuộc vào hành trình của Ai Cập tại giải đấu, với trận chung kết diễn ra vào ngày 18/1.

Salah đối diện với nhiều tin đồn sớm rời Liverpool (Ảnh: Getty).

Tiền đạo 33 tuổi hiện đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Liverpool với 250 bàn thắng sau 420 lần ra sân, từng giành hai chức vô địch Premier League và một Champions League cùng đội bóng vùng Merseyside. Mùa trước, anh ghi 29 bàn tại Ngoại hạng Anh khi Liverpool đăng quang lần thứ 20, nhưng mùa này mới chỉ có 4 bàn sau 13 lần ra sân.

Liverpool hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng sau chuỗi phong độ sa sút, chỉ thắng 2 trong 10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh đó, tương lai của Salah tiếp tục bị đặt dấu hỏi, khi anh được cho là đang nhận được sự quan tâm từ Saudi Pro League.