Mẹ đi làm về gục ngã khi phát hiện cả hai con bị đuối nước

Sáng 13/12, lãnh đạo UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn, cướp đi sinh mạng của hai anh em ruột. Nạn nhân là cháu K.B.TN. (8 tuổi) và K.B.T.Ng. (4 tuổi), cùng trú tại buôn Kry, xã Ea Hiao.

Hai anh em ruột tử vong thương tâm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/12, mẹ của hai cháu đi làm thuê cho người trong vùng. Đến chiều cùng ngày, khi trở về nhà không thấy con, người mẹ đã nhờ hàng xóm tìm kiếm.

Sau đó, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể của cả hai cháu dưới hồ nước gần nhà. Sự việc đau lòng khiến người mẹ suy sụp, khóc ngất vì quá đau đớn.

Chính quyền xã Ea Hiao đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Gia đình các cháu bé thuộc diện hộ nghèo của xã. Hiện nhiều cá nhân đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ kinh phí mai táng cho hai cháu.

Bố của hai cháu bé đang ở xa nhà, người mẹ phải một mình vất vả làm thuê khắp vùng để nuôi con.