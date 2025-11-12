Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Jordan thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 12 và 13/11.

Lễ đón diễn ra lúc 13h50 tại Phủ Chủ tịch với nghi lễ cấp nhà nước, trong không khí trang nghiêm. Thời tiết tại Hà Nội ngày hôm nay khá đẹp, trời mát và có nắng nhẹ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980 - 9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Jordan thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Tại hội đàm, Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein cũng gửi lời chia buồn với Việt Nam vì thời gian qua chịu nhiều mất mát vì thiên tai. Quốc vương cũng chia sẻ rằng, Jordan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về mọi mặt bất cứ khi nào, trong điều kiện cho phép.

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đón Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein trò chuyện trong không khí thân mật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein trong chiều nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein tham quan các tác phẩm ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein.

Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein phát biểu tại hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 9/8/1980 đến nay, quan hệ Việt Nam và Jordan không ngừng được củng cố và phát triển.

Mới đây, tại cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương tại Nice (Pháp) ngày 8/6/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan; trong khi đó Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam.