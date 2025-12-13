Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 làm được gì sau 1 tháng hoạt động?

Sáng 13/12, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí về các kết quả đạt được của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, sau 1 tháng đi vào hoạt động.

Bệnh tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao, nhiều ca cấp cứu sản khoa

Theo báo cáo tổng hợp từ ngày 10/11 đến 10/12, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, với trung bình 255 lượt khám/ngày. Số lượt khám tăng đều qua từng tuần, cho thấy sự tin tưởng ngày càng cao của người dân đối với cơ sở y tế mới.

Các chuyên khoa Nội, Nhi, Ngoại, Sản, Y học cổ truyền, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Da liễu, Răng Hàm Mặt… đã được triển khai đồng bộ.

Các nhóm bệnh thường gặp như tăng huyết áp, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, theo dõi thai kỳ bình thường, đái tháo đường… chiếm tỷ lệ cao, phản ánh đúng mô hình bệnh tật tại cộng đồng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trong tháng đầu hoạt động, bệnh viện đã thực hiện 12 ca phẫu thuật và 2 ca sinh thường, bao gồm nhiều kỹ thuật quan trọng như: phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa, phẫu thuật kết hợp xương, mổ lấy thai, nội soi cấp cứu thai ngoài tử cung vỡ.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp cấp cứu và sản khoa nguy kịch đã được xử trí thành công ngay tại Cần Giờ, giúp người bệnh không phải di chuyển xa vào trung tâm thành phố.

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho sản phụ vỡ thai ngoài tử cung tại Cần Giờ (Ảnh: SYT).

Tiêu biểu là ca mổ viêm ruột thừa đầu tiên chỉ sau hơn 10 ngày bệnh viện hoạt động, ca cấp cứu sản phụ từ đảo Thiềng Liềng chuyển dạ trong đêm khuya, hay ca nội soi cấp cứu thai ngoài tử cung vỡ, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng...

Những kết quả này cho thấy năng lực chuyên môn của ê-kíp y bác sĩ luân phiên và thường trực tại bệnh viện, đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết nhiều chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

Giảm gánh nặng cho người dân

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ghi nhận 92 ca chuyển viện, chủ yếu là các trường hợp cần can thiệp chuyên sâu hoặc kỹ thuật cận lâm sàng chưa được triển khai tại nơi này.

Việc chuyển viện được thực hiện đúng chỉ định, đúng tuyến, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Từ Dũ và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố.

So với trước đây, tỷ lệ và mức độ chuyển viện đã giảm đáng kể, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm rủi ro trong quá trình di chuyển của người dân khu vực biển đảo.

Cũng theo Sở Y tế TPHCM, trong thời gian ngắn đi vào hoạt động, bệnh viện đã nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân và thân nhân người bệnh, thể hiện sự hài lòng đối với tinh thần phục vụ, thái độ tận tâm và chất lượng chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế.

Nhiều người dân đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (Ảnh: SYT).

Những kết quả bước đầu sau 1 tháng hoạt động của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương triển khai mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng xa trung tâm.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị hiện đại, mở rộng danh mục kỹ thuật, tăng cường nguồn nhân lực và kết nối chuyên môn, hướng đến mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành bệnh viện đa khoa hiện đại tại Cần Giờ.