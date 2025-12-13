HLV Indra Sjafri lên tiếng sau cú sốc bị loại của U22 Indonesia

Thắng Myanmar, U22 Indonesia vẫn bị loại nghiệt ngã ở SEA Games 33

Đội tuyển U22 Indonesia đã trải qua nỗi thất vọng lớn tại SEA Games 33 khi bị loại ngay từ vòng bảng, dù bước vào giải với tư cách là đương kim vô địch. Thực tế phũ phàng này khiến “Garuda Muda” sớm dừng bước trong hành trình bảo vệ tấm HCV.

Tiền đạo Javens bật khóc khi U22 Indonesia bị loại sau vòng bảng SEA Games 33 (Ảnh: Bola).

Chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar ở lượt trận cuối bảng C, diễn ra trên sân vận động kỷ niệm 700 năm tại Chiang Mai tối 12/12, vẫn không đủ để đưa U22 Indonesia vào bán kết. Nguyên nhân là đội bóng của HLV Indra Sjafri thua U22 Malaysia về số bàn thắng ghi được trong cuộc đua giành vị trí á quân xuất sắc nhất.

Hai đội có cùng hiệu số bàn thắng bại (+1), song U22 Malaysia ghi được 4 bàn, nhiều hơn U22 Indonesia một bàn. Chung cuộc, U22 Indonesia chỉ giành được 3 điểm sau hai trận tại bảng C, trong đó có thất bại 0-1 trước U22 Philippines ở trận ra quân ngày 8/12.

HLV Indra Sjafri chỉ đạo học trò thi đấu với U22 Myanmar (Ảnh: Bola).

Sau khi đội nhà bị loại, HLV Indra Sjafri đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả không như mong đợi. “Trước hết, đội tuyển U22 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng. Về mặt kỹ thuật, tôi là người chịu trách nhiệm chính”, nhà cầm quân 61 tuổi phát biểu sau trận đấu.

Ông Indra Sjafri mới được bổ nhiệm dẫn dắt U22 Indonesia vào tháng 9, sau khi rời vị trí HLV trưởng đội U20 hồi đầu năm. “Tôi xin lỗi toàn thể người dân Indonesia. Một lần nữa, về mặt chuyên môn, đây là trách nhiệm của tôi”, ông nhấn mạnh. Hai năm trước tại Campuchia, HLV Indra Sjafri đã đưa U22 Indonesia tới đỉnh vinh quang. Đáng tiếc, tại kỳ đại hội này, đội bóng của ông đã gây thất vọng lớn.

Thất bại tại SEA Games 2025 trên đất Thái Lan được xem là cú sốc lớn với bóng đá Indonesia, gợi lại ký ức buồn tại SEA Games 2009 ở Lào, giải đấu mà Garuda Muda đã không thể vượt qua vòng bảng và được coi là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử bóng đá trẻ xứ vạn đảo.