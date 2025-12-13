Dân mất ngủ vì loa phường phát ầm ĩ lúc 5h

Ngày 13/12, UBND phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, đã có phản hồi ý kiến cử tri trên cổng góp ý liên quan việc loa truyền thanh phường phát tin vào sáng sớm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo phản ánh, trong vài tháng gần đây, tại khu vực ngã tư Thanh Tín, phường Điện Bàn Đông (trước đây là phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) có lắp vài chiếc loa phường trên trụ điện.

Loa truyền thanh của phường phát tin vào sáng sớm (Ảnh: A Núi).

Các loa này thường phát bản tin vào khoảng 5h-5h30 hàng ngày, khiến nhiều hộ dân sinh sống gần loa bị làm phiền, ảnh hưởng giấc ngủ, tinh thần và sức khỏe.

Người dân cho rằng trong bối cảnh hiện nay, thời gian làm việc của nhiều người kéo dài đến tối muộn, nhu cầu nghỉ ngơi buổi sáng cũng thay đổi, nên việc phát loa phường quá sớm là chưa phù hợp, nhất là tại khu vực đông dân cư.

Cử tri kiến nghị chính quyền xem xét điều chỉnh khung giờ phát thanh, không phát vào buổi sáng mà có thể chuyển sang các khung giờ trưa và chiều tối.

Trước ý kiến trên, UBND phường Điện Bàn Đông cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công nghiên cứu, điều chỉnh lại thời gian phát thanh để phù hợp hơn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.