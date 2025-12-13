Tòa nhà dặt dẹo như sắp đổ, trụ vững qua nhiều trận động đất suốt 30 năm

Suốt hàng chục năm qua, tòa nhà với tên gọi “El Inmortal” (tạm dịch: Kẻ bất tử) trở thành một trong những công trình mang tính biểu tượng của thành phố Machala (Ecuador).

Nơi đây nổi tiếng nhờ thiết kế độc lạ xiêu vẹo như sắp đổ. Trong khi tầng 1 hẹp bất thường thì các tầng phía trên lại phình to.

Tòa nhà với thiết kế kỳ lạ ở Ecuador vẫn tồn tại suốt hơn 30 năm qua dù trải qua ít nhất 8 trận động đất lớn (Ảnh: Odd).

Tọa lạc tại góc phố Pichincha và Buenavista ngay ở trung tâm thành phố Machala, tòa nhà thậm chí thách thức các trận động đất xảy ra tại Ecuador suốt hơn 30 năm qua.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể nghĩ chỉ một rung chấn nhẹ cũng đủ khiến công trình 4 tầng đổ sập. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Công trình vẫn sống sót sau nhiều trận động đất mạnh.

Trong đó có trận động đất khoảng 6,5 độ xảy ra vào năm 2023 khiến nơi này chỉ chịu thiệt hại ở mức tối thiểu.

Điểm khiến công trình trở nên nổi tiếng nhất là 3 tầng trên cùng vươn ra ngoài tới 5m nhưng không hề có trụ chịu lực bên dưới. Sức “chịu đòn” phi thường bất chấp diện mạo nguy hiểm đã giúp công trình được người dân đặt biệt danh “kẻ bất tử”.

Nhiều người cho rằng, công trình có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào, tuy nhiên tới nay nó vẫn còn nguyên vẹn và có người sinh sống tại các tầng trên (Ảnh: Odd).

Năm 2023, tòa nhà gây chú ý trên truyền thông thế giới sau trận động đất 6,5 độ. Một số kênh truyền hình trong nước và quốc tế đưa tin, công trình có dấu hiệu nghiêng nhẹ và đối mặt nguy cơ sụp đổ.

Lối đi bộ xung quanh bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân, trong khi các kỹ thuật viên của cơ quan quản lý rủi ro được điều tới kiểm tra.

“Chúng tôi không muốn những tin đồn thất thiệt hay bình luận sai sự thật. Điều duy nhất chúng tôi mong người dân làm là giữ bình tĩnh”, ông Willman Sanchez, chủ sở hữu tòa nhà cho biết. Sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, công trình được xác nhận đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật.

Được biết, công trình do kỹ sư kết cấu Jorge Manzano cũng là người thiết kế những tòa nhà cao nhất ở Guayaquil tạo ra. Dù qua hàng chục năm tồn tại, nơi này được nhận định vẫn an toàn.

Để kiểm chứng, chủ sở hữu tòa nhà mời thêm kỹ thuật viên tới làm việc. Suốt nhiều thập kỷ, người dân và du khách tò mò tìm tới đây luôn bàn tán về việc công trình sẽ đổ lúc nào bởi hình dáng quá khác thường.

Tuy nhiên các kỹ sư khẳng định, do tòa nhà được xây trên nền móng rất vững chắc và đặc biệt phần móng sâu, giúp hỗ trợ kết cấu ổn định.

Theo số liệu thống kê, hơn 30 năm qua, công trình trụ vững qua ít nhất 8 trận động đất mạnh. Hiện tầng một của tòa nhà được dùng làm mặt bằng kinh doanh còn các tầng trên là khu căn hộ để người dân sinh sống.

"Thiết kế của nó chắc chắn không giống ai, nhưng không hề nguy hiểm như vẻ ngoài", chủ tòa nhà khẳng định.

Dù gây nhiều tranh cãi về thiết kế và mức độ an toàn, tới nay tòa nhà vẫn trở thành điểm đến hút khách du lịch. Nhiều người muốn tới chụp hình check-in cũng vì lý do hiếu kỳ.