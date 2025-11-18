Chủ tịch nước Lương Cường: Đoàn kết là truyền thống, cội nguồn sức mạnh

Đoàn kết là sức mạnh, là truyền thống của dân tộc

Ngày 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi.

Hôm nay cũng đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), cũng là Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn (Ảnh: Công Bính).

Khi vào thôn Bảo An dự Ngày hội Đại đoàn kết, do đường ngập sâu, phương tiện bình thường không thể qua lại nên Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác được dàn xe đặc chủng Quân khu 5 đưa qua đoạn đường ngập. Có nơi ngập gần hết bánh ô tô.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác ngồi xe đặc chủng đi qua đoạn đường ngập (Ảnh: Công Bính).

Phát biểu với bà con thôn Bảo An, Chủ tịch nước rất vui mừng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cùng bà con thôn Bảo An, một vùng quê trù phú, nghĩa tình.

Làng Bảo An từng được mệnh danh là “Ngôi làng khoa bảng” bậc nhất vùng Trung Nam Bộ. Xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và anh hùng.

Đây là nơi bao đời nay luôn tỏa sáng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng quân, dân cả nước anh dũng chiến đấu giành độc lập dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ tịch nước thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Ngôn (105 tuổi) tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi (Ảnh: Công Bính).

Theo Chủ tịch nước, thời gian vừa qua, xã Gò Nổi và nhiều địa phương trên cả nước phải đối mặt với thiên tai, bão lũ bất thường, rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề cả về người, tài sản, mùa màng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, học tập và sinh kế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại do thiên tai mà nhân dân thành phố Đà Nẵng và các vùng, địa phương trên cả nước đã và đang phải gánh chịu.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác dâng hương tại khu mộ Tổng đốc Hoàng Diệu (thôn Xuân Kỳ, xã Gò Nổi (Ảnh: Công Bính).

“Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc lực lượng tuyến đầu, quân đội, công an, cán bộ thôn, xã, các cấp, ngành và nhân dân cả nước đã nhường cơm, xẻ áo, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong suốt thời gian qua”, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: “Đoàn kết là truyền thống văn hóa, lịch sử, được hun đúc qua hàng ngàn năm, là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh giá trị thiêng liêng, truyền thống vô cùng quý báu đó đã tạo nên nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của con người Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết của ông cha ta “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng khẳng định và căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Chủ tịch nước Lương Cường trò chuyện với người dân tại thôn Bảo An (Ảnh: Công Bính).

Trước lúc Bác đi xa, Bác đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho tất cả mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Người căn dặn đối với tất cả các đối tượng, tầng lớp nhân dân và đặc biệt là đối với Đảng, Bác dặn dò và mong muốn phải “giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Chủ tịch nước khẳng định những lời dạy đó của Bác luôn mang giá trị thời đại và soi đường cho dân tộc Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, từ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường mà toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu với bà con thôn Bảo An tại Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2025 (Ảnh: Công Bính).

Từ đó đến nay, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, chúng ta đang phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm, trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Qua theo dõi và trực tiếp nghe báo cáo của xã Gò Nổi về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của làng Bảo An, Chủ tịch nước nhận thấy Gò Nổi là xã nằm phía Tây Nam của thành phố Đà Nẵng, vùng đất ven sông Thu Bồn, cái nôi văn hóa Xứ Quảng, với truyền thống văn hóa đặc sắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy Ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường trao 20 tỷ đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng bị thiệt hại do bão lụt (Ảnh: Công Bính).

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Gò Nổi là mảnh đất anh hùng, căn cứ địa cách mạng, quê hương của nhiều người con ưu tú, anh hùng, liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng như Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Phan Thanh, Nguyễn Thị Bình, Trần Thị Lý...

Sau sát nhập (từ 3 xã Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) xã Gò Nổi có 17 thôn trực thuộc.

“Tôi rất vui mừng ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gò Nổi đã đạt được”, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu.

Dù trong thời gian qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thôn Bảo An và 16 thôn trong xã vẫn giữ được nhịp phát triển ổn định, nhiều mặt rất đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của xã Gò Nổi.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống, đồng thời xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với thiên tai, bão lũ...

“Với truyền thống kiên cường, nhân ái, tinh thần đoàn kết được hun đúc, giữ gìn, lưu truyền rất nhiều thế hệ của người dân Bảo An và 16 thôn của xã Gò Nổi; cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp, tôi tin tưởng rằng 17 thôn của xã Gò Nổi sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn xóm văn minh, an toàn, hạnh phúc”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.