TPHCM se lạnh cuối tuần

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ hôm nay (13/12), áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường mạnh xuống nước ta. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ duy trì trạng thái ổn định. Nhiễu động gió Đông hoạt động tốt ở khu vực Nam Bộ.

Trong 3-10 ngày tới, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam, sau đó di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Đến ngày 17-18/12, không khí lạnh được dự báo tăng cường yếu theo hướng lệch Đông.

TPHCM se lạnh vào cuối tuần, người dân ra đường cần khoác thêm áo (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhiễu động gió Đông trên cao có khả năng hình thành và tác động đến thời tiết TPHCM ngày 17-20/12. Cùng thời điểm, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút nhẹ ra phía Đông, trong khi gió Đông Bắc mạnh từ ngày 13 đến 16/12 rồi giảm dần sau đó.

Từ các hình thế trên, cơ quan khí tượng dự báo những ngày cuối tuần, TPHCM sẽ có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm do không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam.

Trong khoảng 17-20/12, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi dưới tác động của nhiễu động gió Đông trên cao.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo thời tiết TPHCM những ngày tới có xu hướng hanh khô, độ ẩm giảm; ban ngày trời nắng mạnh, một số thời điểm se lạnh về đêm và sáng sớm. Người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi.