Phụ nữ phường Cam Đường học Bác tinh thần tiết kiệm và đoàn kết

Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vạch duy trì hiệu quả nguồn quỹ phụ nữ tự quản. Tuy không lớn, nguồn quỹ này đã giúp duy trì các hoạt động của chi hội và giúp các hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế.

Gia đình chị La Thị Mai hiện được hỗ trợ 5 triệu đồng để đầu tư nuôi cá giống. Khoản tiền nhỏ là nguồn động viên quan trọng giúp chị và gia đình vượt qua thời điểm khó khăn.

Hội Phụ nữ phường kêu gọi xã hội hóa, tặng nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hiện quỹ của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vạch duy trì ở mức 25 triệu đồng, hỗ trợ thường xuyên cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ phường Cam Đường hiện có trên 7.700 hội viên sinh hoạt tại 91 chi hội. Những năm qua, việc học và làm theo Bác được các cấp hội triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với thực tế của địa phương.

Nổi bật là phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” với hơn 100 con lợn đang được duy trì; nguồn quỹ phụ nữ tự quản toàn phường đạt trên 900 triệu đồng, hỗ trợ gần 190 lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vay vốn.

Với phương châm học và làm theo Bác từ những điều giản dị, các cấp hội phụ nữ phường Cam Đường đã lựa chọn nhiều hoạt động mang đậm tinh thần sẻ chia.

Năm 2025, các cấp hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 2 nhà "Mái ấm tình thương" với tổng trị giá trên 150 triệu đồng cho hội viên khó khăn về nhà ở. Những căn nhà ấm cúng này trở thành nguồn động viên lớn, tiếp sức cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

"Thông qua hoạt động tiết kiệm để gây quỹ, hội viên phụ nữ tổ dân phố phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các chị em. Đây cũng là cách chúng tôi cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, xây dựng chi hội ngày càng vững mạnh" - chị Hoàng Thị Hoa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vạch.

Tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được cán bộ, hội viên phụ nữ phường phát huy thông qua việc sẻ chia với người dân vùng thiên tai. Hội đã kêu gọi xã hội hóa hơn 500 kg gạo, hỗ trợ 51 hội viên bị thiệt hại bởi hoàn lưu bão số 10; đồng thời kết nối gần 3 tấn quần áo mới và nhu yếu phẩm, trị giá hơn 300 triệu đồng, hỗ trợ người dân vùng thiên tai ngoài tỉnh.

Nhiều mô hình thiện nguyện được duy trì, trong đó Chi hội Phụ nữ Công trường 5 Cam Đường đã gói hơn 200 chiếc bánh chưng gửi tặng nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Với sự chung tay của cán bộ, hội viên, việc học và làm theo Bác tại phường Cam Đường ngày càng lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ, củng cố tổ chức hội vững mạnh và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.