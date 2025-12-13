Trường đại học cho nghỉ Tết cả tháng, sinh viên năm nhất hoang mang

Đến thời điểm này, có khoảng 60 trường đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Bên cạnh số đông các trường cho sinh viên nghỉ 14 ngày, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài cả tháng.

Người dân chụp ảnh áo dài Tết Nguyên đán 2025 tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM được nghỉ Tết dài nhất, tròn một tháng, từ ngày 1/2/2026 đến 1/3/2026 (tức 14/12-13/01 âm lịch).

Sinh viên Trường Đại học Công thương TPHCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 4 tuần từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 8/3/2026 (nhằm ngày 22/12/2025 đến hết ngày 21/1/2026 âm lịch). Trước kỳ nghỉ chính thức là thứ 7, chủ nhật nên lịch nghỉ Tết của sinh viên tròn 30 ngày.

Theo kế hoạch đào tạo đã ban hành, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 2/2/2026 đến 1/3/2026, tương đương gần 4 tuần.

Tại Trường Đại học Gia Định, sinh viên khoá K19 nghỉ Tết kéo dài 4 tuần từ ngày 2/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026. Còn sinh viên khoá K17 và K18 được nghỉ 3 tuần từ 9/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026.

Trước lịch nghỉ Tết của một số trường đại học, nhiều ý kiến băn khoăn sinh viên nghỉ Tết dài có bị mất thời gian học tập? Trên các diễn đàn, một số sinh viên thắc mắc "học phí thì đóng đủ nhưng ngày học có bị thiếu"?

Có tân sinh viên còn hài hước: "Vừa nhập học tháng 11, chưa kịp quen lớp quen trường đã chuẩn bị nghỉ Tết".

Nguyễn Ngọc Như Tâm, sinh viên năm nhất một trường đại học ở TPHCM cho biết, đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm nghỉ Tết... cả tháng. Tâm băn khoăn thời gian nghỉ Tết dài như vậy, liệu sinh viên có bị mất thời gian thực học?

Chưa kể, nữ sinh này cũng cho rằng nghỉ Tết dài có thể làm sinh viên khó bắt nhịp lại với việc học sau Tết. Thời phổ thông, học sinh có khi chỉ nghỉ Tết một tuần mà khi quay lại trường đã không dễ lấy lại tinh thần học tập.

Nói về việc cho sinh viên nghỉ 4 tuần, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công thương TPHCM cho biết, trường xếp lịch nghỉ Tết như trên nhằm giúp sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức làm việc.

Ngoài ra, lịch nghỉ Tết kéo dài để giúp mọi người có thể tránh những ngày cao điểm giáp Tết, khi chi phí đi lại đắt đỏ, quá tải về giao thông, đặc biệt là những người xa quê.

Còn việc sắp xếp lịch học, trường rút ngắn kỳ nghỉ hè và tăng thời gian nghỉ Tết nên dù nghỉ Tết dài vẫn đảm bảo kế hoạch, chương trình học tập trong năm.

Theo lãnh đạo một trường đại học ở TPHCM, lịch nghỉ Tết của các trường hầu hết đã được xây dựng từ sớm trong kế hoạch năm học, chứ không phải đến ngày thích nghỉ bao nhiêu là nghỉ. Các trường chủ động sắp xếp thời gian biểu năm học nhằm đảm bảo số tuần thực học theo quy định.

Nhiều trường sắp xếp hoàn thành các nội dung giảng dạy chính, lịch thi cử quan trọng hoặc kết thúc học phần trước khi cho sinh viên nghỉ Tết.

Ngoài ra, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học được phép tổ chức dạy học trực tuyến tối đa 30% tổng khối lượng chương trình đào tạo. Nhiều trường sử dụng thời gian dạy học online vào thời điểm Tết để chủ động sắp xếp lịch nghỉ.

Lịch nghỉ Tết của các trường được sắp xếp theo khung kế hoạch năm học (Ảnh: Hoài Nam)

Như tại Đại học Kinh tế TPHCM, năm nay theo quy định sinh viên được nghỉ Tết chỉ 2 tuần nhưng thực tế sinh viên có thể sắp xếp thời gian nghỉ kéo dài 4 tuần.

Theo thông báo của đại học này, sinh viên nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến 22/2/2026 (2 tuần). Tuy nhiên một tuần trước kỳ nghỉ và một tuần sau kỳ nghỉ trên, trường sẽ tổ chức học online nên sinh viên có thể về quê đón Tết kéo dài gần một tháng.

Hàng năm, việc tổ chức học online tuần trước và sau Tết được nhiều trường áp dụng vừa đảm bảo chương trình học, tạo điều kiện cho sinh viên có thể chủ động ở quê đón Tết dài ngày và tránh việc phải di chuyển ở những khung thời gian cao điểm mùa Tết…