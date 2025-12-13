Một phụ nữ Hải Phòng suýt chuyển gần 200 triệu đồng cho người lạ trên mạng

Ngày 13/12, Công an Hải Phòng thông tin, chiều 11/12, tại Phòng giao dịch Ứng Hòe thuộc Quỹ tín dụng nhân dân Quang Khải, thôn Quảng Nội, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng, chị N.T.H. (SN 1975, trú thôn Đồng Lại) mang theo nhiều tiền mặt để thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Chị H. sau khi được cán bộ công an xã giải thích đã nhận ra mình đang bị đối tượng lạ lừa đảo qua mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên phòng giao dịch nghi vấn chị H. bị lừa đảo qua mạng xã hội nên đã báo cho Công an xã Vĩnh Lại. Ngay sau đó, lực lượng công an cử cán bộ đến xác minh vụ việc.

Qua làm việc ban đầu, Công an xã xác định chị H. bị đối tượng lạ trên mạng “nhờ gửi” 1,9 tỷ đồng và yêu cầu chuyển trước hơn 196 triệu đồng để giải ngân. Chị H. đến phòng giao dịch rút tiền tiết kiệm để chuyển cho đối tượng lạ.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích, chị H. đã nhận ra mình bị lừa đảo, cam kết không chuyển tiền theo yêu cầu và nâng cao cảnh giác.

Chị H. cảm ơn Công an xã Vĩnh Lại và Phòng giao dịch Ứng Hòe đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc