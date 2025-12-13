Buôn bán, giết mổ chó mèo - mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe

Chiều 12/12 tại Hà Nội diễn ra chương trình “Sinh viên đồng hành cùng Dự án Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại một số phường ở Hà Nội”.

Mỗi năm tại Việt Nam, bệnh dại gây ra từ 75 đến 100 ca tử vong ở người. Sau đại dịch Covid-19, các bệnh lây truyền từ động vật sang người đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo các chuyên gia, hoạt động buôn bán, vận chuyển và giết mổ chó mèo tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng.

ThS.BS Chu Thị Phúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (Ảnh: T.L).

Chia sẻ tại chương trình, ThS.BS Chu Thị Phúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cảnh báo, bên cạnh bệnh dại, việc tiêu thụ thịt chó, mèo còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thịt không rõ nguồn gốc (chủ yếu do vi sinh vật hoặc độc tố như nấm mốc, hóa chất).

Bên cạnh đó, cũng không loại trừ nguy cơ ngộ độc khi chó, mèo bị đánh bả từ thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột…

Nhắc lại đợt bùng phát dịch tả vào năm 2007 tại 19 tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội, BS Phúc cho biết thời điểm đó đã tìm thấy vi khuẩn tả trong một số mẫu thịt chó sống và chín, phân chó. Trong khi đó, không phát hiện mầm bệnh trong lá mơ, rau thơm/rau sống và các mẫu mắm tôm thu thập được.

Ngoài ra, tiếp xúc với chó mèo hoặc tiêu thụ thịt chó mèo còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm giun sán, với khoảng 20.000 ca nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo được phát hiện và điều trị hàng năm tại Việt Nam.

Đặc biệt, do chó thường được nuôi bằng thức ăn thừa và đồ phế thải, thịt chó có nguy cơ cao tồn dư các loại thuốc (steroid, kháng sinh) và kim loại nặng (chì, asen, cadmium), gây nguy hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Mỗi khâu, từ vận chuyển, giết mổ đến chế biến và tiêu thụ, đều tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm cao, không chỉ đối với người trực tiếp tham gia mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng xung quanh.

Cũng vì thế, sự kiện được tổ chức nhằm huy động sự tham gia của sinh viên - thế hệ trẻ năng động và sáng tạo - vào triển khai mô hình thí điểm tại các phường ở Hà Nội.

Cụ thể, đào tạo sinh viên trở thành Đại sứ Dự án với khả năng tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về phòng chống bệnh dại. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm 2030, Việt Nam sẽ không còn ca tử vong ở người do bệnh dại.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, cho biết, thay đổi hành vi cộng đồng không chỉ là việc cung cấp thông tin mà là nghệ thuật tạo ra sự thấu hiểu, đồng cảm và hành động. Sinh viên với vai trò là đại sứ trẻ có lợi thế đặc biệt, là cầu nối đáng tin cậy.

“Chúng tôi tin rằng khi được trang bị đúng phương pháp truyền thông thay đổi hành vi, mỗi sinh viên không chỉ lan tỏa kiến thức mà còn truyền cảm hứng, thúc đẩy người dân tự nguyện thay đổi. Đó chính là chìa khóa để xây dựng một Hà Nội an toàn và văn minh - thay đổi bền vững xuất phát từ nhận thức và niềm tin của chính cộng đồng", bà Duyên nhấn mạnh.