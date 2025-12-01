Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội chuyển rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng Đông Bắc Bộ sau đó lan tới Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6 giật 7-8.

Từ 13/12, Bắc Bộ chuyển rét; vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét từ đêm 13/12.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng núi và trung du 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, đồng bằng Bắc Bộ 11-14 độ C, Bắc Trung Bộ 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 13/12, có mưa vừa, mưa to và dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C.

Dự báo trên biển từ trưa và chiều 13/12, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật 9; sóng cao 2-4 m.

Bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa) gió cấp 7-8, giật 9-10; sóng 4-6m. Từ chiều tối 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (kể cả Trường Sa) gió cấp 6, có lúc 7, giật 8-9; sóng 3-5 m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ đêm 12 đến hết đêm 13/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm (Ảnh: Khôi vũ).

Rét đậm, rét hại có thể gây ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và sinh trưởng cây trồng.

Mưa lớn có nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết ngày 13/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ.

Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, trời lạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.