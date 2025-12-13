Những nguồn ô nhiễm khiến không khí Hà Nội "độc hại"

Thời gian quan, ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir nhiều ngày ghi nhận Hà Nội là thành phố ô nhiễm nằm trong tốp 10 thế giới. Đặc biệt, chiều 12/12, Hà Nội dẫn đầu thế giới về ô nhiễm với chỉ số AQI ở mức 272 - ngưỡng tím (rất không tốt cho sức khỏe).

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 19 tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉ thị nêu rõ, Sở Xây dựng tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong chiều 12/12, tại nhiều công trường xây dựng vẫn thiếu các biện pháp kiểm soát bụi.

Trong ảnh là công trình lát đá vỉa hè của đường Nguyễn Xiển đoạn gần Tòa án nhân dân TP Hà Nội thiếu các biện pháp che chắn để giảm bụi. (Ảnh: Nguyễn Hải).

Công trình lát đá vỉa hè tại khu đô thị Văn Khê, Hà Đông thi công trong tình trạng hở, không có biện pháp che chắn.

Trong quá trình lát đá, việc cắt đá khiến bụi bị gió cuốn phát tán rộng ra môi trường.

"Việc lát đá là rất tốt, tạo cảnh quan đẹp nhưng trong thời điểm ô nhiễm nặng như này các đơn vị thi công cần phải có các biện pháp che chắn để giảm thiểu bụi, ô nhiễm", anh Nguyễn Bình sống tại khu đô thị Văn Khê nói.

Tại khu vực giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, gần 10 máy xúc hoạt động liên tục, nhiều thời điểm tạo ra lượng bụi lớn nhưng theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 12/12, vẫn còn thiếu các biện pháp che chắn để giảm bụi.

Bụi bay mù mịt khi các máy xúc tiến hành phá dỡ nhà để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Tháo dỡ các công trình xây dựng, đốt rác thải gây ô nhiễm tại Hà Nội (Video: Nguyễn Hải).

Theo Chỉ thị số 19 mà Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng mới ký ban hành nêu rõ, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các xã, phường chủ động tổ chức ra quân để kiểm tra, xử lý các hoạt động xây dựng và giao thông vận tải trên địa bàn có nguy cơ gây phát tán bụi cao.

Đặc biệt các cơ quan chức năng không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trong chiều 12/12, một số khu vực được căng bạt để giảm thiểu bụi tại công trường giải phóng mặt bằng thi công đường Vành đai 1.

Rất nhiều các công trình xây dựng nhà dân nhỏ, lẻ thiếu các biện pháp che chắn để giảm bụi.

TS. Dương Hoàng Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, việc ô nhiễm do các nguồn thải trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Các nguồn thải gây ô nhiễm chủ yếu như: Phương tiện tham gia giao thông, xây dựng, làng nghề tái chế, đốt rơm rạ...

Mặc dù đã có quy định cấm nhưng hiện trên địa bàn Hà Nội vẫn còn rất nhiều những xe ba bánh hoạt động. Hầu hết các xe này đều thiếu các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Tình trạng đốt rác thải "vô tội vạ" cũng diễn ra phổ biến tại Hà Nội.

Theo bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hoạt động đốt rác nhỏ lẻ thực tế gây ô nhiễm nghiêm trọng ngay trong khu dân cư.

Đống rác thải cỡ lớn được đốt vào chiều 12/12, tại ngã tư Văn Khê - Hoàng Đôn Hào. Khu vực đốt rác nằm gần khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân quanh khu vực.

Tính đến giữa năm 2025, Hà Nội có khoảng trên 7,6 triệu phương tiện cá nhân (bao gồm hơn 6,5 triệu xe máy và khoảng 1,1-1,5 triệu ô tô. Có gần 70% trong số các phương tiện này đã sử dụng trên 10 năm, tạo ra nguồn phát thải lớn, một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm tại Hà Nội.

2h15 ngày 13/12, Hà Nội vẫn mù mịt. Lúc này, chỉ số AQI tại Hà Nội ở mức 276 - ngưỡng tím rất không tốt cho sức khỏe (xếp thứ 3 thế giới về ô nhiễm).