Thêm giải pháp điều trị, phẫu thuật tim mạch ít xâm lấn cho người bệnh

Nhiều tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị như siêu âm trong lòng mạch, khoan cắt mảng xơ vữa, thay van động mạch chủ qua da những năm gần đây đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là bệnh mạch vành.

Hướng tới mục tiêu giảm sang chấn sau mổ, hạn chế mất máu, giảm nguy cơ biến chứng, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện và phục hồi cho người bệnh, ngành y tế đòi hỏi phải nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị tim mạch.

Đây là một trong nhiều báo cáo ứng dụng được trình bày tại chương trình đào tạo y khoa liên tục, nằm trong khuôn khổ Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị trong kỷ nguyên chuyển đổi số” do Bệnh viện Quân y 103 tổ chức ngày 12/12.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh: “Bệnh viện luôn xác định gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn, tăng cường công bố quốc tế, làm chủ các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế”.

PGS.TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: BTC).

Theo các chuyên gia, ngành y tế hiện đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như sự thay đổi nhanh chóng của mô hình bệnh tật, sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm, diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm, cùng nguy cơ kháng kháng sinh ngày càng nghiêm trọng.

Thực tế này đặt ra yêu cầu về những cách tiếp cận mới trong nghiên cứu, chẩn đoán, điều trị, cũng như tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật các tiến bộ khoa học, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và thực hành lâm sàng giữa các nhà khoa học, bác sĩ trong nước và quốc tế về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học trong nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe con người.

GS Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh: “Hội nghị đã góp phần kết nối đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy trao đổi học thuật và lan tỏa các thành tựu khoa học trong lĩnh vực y học hiện đại”.

Hội nghị có sự tham gia và đóng góp báo cáo của nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành đến từ Việt Nam và các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), với nhiều báo cáo khoa học giá trị trong các lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, ghép tạng, tim mạch, truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học và chuyển đổi số trong y học.