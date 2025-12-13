Đại biểu nói cổng dịch vụ công nghẽn, nhà cung cấp dịch vụ “nợ” câu trả lời

Tại phiên chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ kỳ họp thứ 35, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 12/12, đại biểu Lê Văn Lương đã đặt câu hỏi về tình trạng nghẽn, chậm khi sử dụng cổng dịch vụ công.

Theo đại biểu Lương, khi người dân, doanh nghiệp thao tác nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công thường xuyên gặp tình trạng tắc, nghẽn.

“Có thời điểm đăng nhập vào Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh hay Cổng dịch vụ công quốc gia không thể vào được. Khi đăng nhập vào được thì hệ thống không chạy, tải hồ sơ lên không được”, ông Lương phản ánh.

Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An trả lời chất vấn cử tri (Ảnh: Hoàng Lam).

Để dẫn chứng, ông Lương kiểm tra Cổng dịch vụ công xã Tương Dương (ông Lương là Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương) và nhận được thông tin từ cán bộ là hệ thống đang bị nghẽn, một số người không vào được. Ông đề nghị các cơ quan liên quan tìm giải pháp giải quyết dứt điểm tồn tại này.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lương, ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nghệ An, cho rằng cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung rất nhiều dữ liệu của các bộ, ngành, do vậy việc kết nối liên thông, hệ thống giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn.

"Nguyên nhân là về đường truyền Internet, mặc dù đã nâng gấp 5 lần rồi, nhưng đâu đó có những giai đoạn, có lúc đường truyền không đảm bảo", ông Linh nói.

Theo Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nghệ An, tình trạng trên còn do nguyên nhân thứ hai là về chất lượng thiết bị. Trong quá trình sắp xếp, các xã, phường cơ bản đang sử dụng thiết bị cũ, chất lượng kém. Bên cạnh đó, do hệ thống nền tảng chưa hoàn thiện và thao tác của người dùng.

Đại biểu Lê Văn Lương chất vấn về tình trạng nghẽn, quá tải của cổng dịch vụ công (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Hồ Thị Thùy Trang, Giám đốc viễn thông Nghệ An, cho biết tình trạng nghẽn, chậm của hệ thống dịch vụ công do nhiều nguyên nhân, cần phải kiểm tra cụ thể mới kết luận được.

Đối với phản ánh của ông Lương, bà Trang xin phép “nợ” câu trả lời. Ngay sau cuộc họp, Viễn thông Nghệ An sẽ cử cán bộ kỹ thuật, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt tại xã để xem xét cụ thể. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ có kết luận, thông báo về nguyên nhân và hướng giải quyết cụ thể đối với tình trạng hệ thống dịch vụ công bị nghẽn, chậm.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh băn khoăn nhiều về chất lượng nguồn nhân lực chuyển đổi số, kỹ năng số của người dân đang là "điểm nghẽn" trong chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Quý Linh cho biết có 104/130 xã, phường trên địa bàn tỉnh thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và ngay cả Sở KH&CN cũng đang thiếu.

Bà Hồ Thị Thùy Trang, Giám đốc Viễn thông Nghệ An, trả lời vấn đề đại biểu Lương nêu (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngay khi thực hiện chính quyền 2 cấp, Sở KH&CN đã chủ động rà soát, trao đổi với các địa phương để triển khai đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin.

Nhấn mạnh giải pháp lâu dài, Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An cho rằng việc bố trí cho đội ngũ cán bộ về cơ sở còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc khó thu hút nhân lực công nghệ thông tin về xã công tác.

Ông Nguyễn Quý Linh cho rằng, giải pháp căn cơ hiện nay là tập trung làm tốt công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng để cho đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động công nghệ thông tin trên địa bàn các xã, phường cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, bố trí đủ số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nhất là cho cấp cơ sở. Các đơn vị liên quan cần tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút chuyên gia giỏi về công nghệ thông tin tham gia trong lĩnh vực này.