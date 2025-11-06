Hàng trăm cuộc gọi khẩn cầu của người dân trong bão Kalmaegi

Tối 6/11, Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai đóng tại phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) nhận được hàng trăm cuộc gọi từ người dân đề nghị được giúp đỡ.

Đa số các cuộc gọi người dân phản ánh tình trạng nhà bị tốc mái, hư hỏng, cây đổ, nước ngập... và đề nghị lực lượng chức năng ứng cứu, hỗ trợ đưa người dân bị nạn đến khu vực an toàn.

Người dân gặp nạn trong cơn bão gọi đến cơ quan chức năng và đăng lên mạng xã hội để tìm sự giúp đỡ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Người dân còn đăng tải những dòng trạng thái cần được giúp đỡ lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng kết nối hỗ trợ.

Ông Trần Minh Thắng (trú tại thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ) cho biết mưa lớn, nước đã dâng ngập gần 1m trong nhà khiến gia đình gặp khó khăn trong việc di chuyển.

"Nhà tôi có cả người lớn tuổi nên chưa thể ra ngoài được, do đó, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ người dân và cơ quan chức năng", ông Thắng nói.

Nước bắt đầu dâng lên tại một số nhà dân ở phường Sông Cầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Có mặt tại Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thông tin lực lượng chức năng đã và đang tiếp nhận các thông tin từ người dân để xác định vị trí chính xác nhằm bố trí lực lượng, phương tiện để ứng cứu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, không riêng phường Sông Cầu, một số địa phương khác như phường Xuân Đài, xã Xuân Thọ, người dân cũng đang chịu thiệt hại do bão số 13 gây nên.

"Cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra ngoài trong lúc gió mạnh", ông Đào Mỹ trao đổi.

Sở chỉ huy phòng chống thiên tai tại phường Sông Cầu nhận được hàng trăm cuộc gọi đề nghị được giúp đỡ từ người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, Đại tá Y San Adrơng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nhận được tin báo về một ngôi nhà bị sập tại tổ dân phố Long Bình, phường Sông Cầu và đã trực tiếp chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác cứu hộ gia đình gặp nạn, đưa về nơi trú ẩn an toàn.