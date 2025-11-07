Bão Kalmaegi suy yếu và di chuyển sang Lào

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to. Sáng nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ sáng nay đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.

Sóng biển dâng cao tại Nha Trang, Khánh Hòa chiều 6/11 (Ảnh: Trung Thi).

Lũ trên sông Hương (Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên, trong sáng nay lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở dưới mức báo động 3, sau đó xuống dần.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long tiếp tục lên và dao động ở trên báo động 2 mức 0,55-0,65m, sau xuống dần.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần, trên sông Hương tại trạm Kim Long ở trên mức báo động 2, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở trên báo động 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư ở Huế và Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại 2 địa phương trên.

Ngoài 2 địa phương trên, cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.