Hình ảnh bờ biển Đà Nẵng khác lạ sau mưa lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, bờ biển Đà Nẵng đã xuất hiện lượng lớn rác thải, bèo trôi dạt từ sông ra. Dọc bãi biển, hàng trăm mét cát bị phủ kín bởi cành cây, rác nhựa, xác thực vật mục nát… tạo nên khung cảnh ngổn ngang.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày qua dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành, gần cầu Phú Lộc, phường Thanh Khê, rác được sóng đánh dạt vào bờ tạo thành một hàng khá dài.

Hiện tượng rác thải dạt vào bờ thường xảy ra ở các bãi biển Đà Nẵng sau mưa lớn. Rác thải từ khắp nơi theo dòng nước chảy ra biển, khi thủy triều rút, rác thải bị mắc lại ở bãi cát.

Trong ảnh là một gốc cây lớn trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành.

Các gốc cây, thân cây khô dạt vào bờ biển là "mặt hàng" được nhiều người dân tìm nhặt tại bãi biển. Nhiều gốc cây có hình dáng đẹp, gỗ tốt được mua bán ngay tại bãi biển.

Một bó hoa cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi dạt vào bờ biển.

Lưới đánh bắt cá cũng bị sóng đánh hư hỏng, trôi dạt vào bờ biển.

Mảnh vỏ chai, đinh gỉ sắt "ẩn mình" trong rác thải dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

Thậm chí, trong đống rác thải có lẫn cả bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Những đồ dùng bằng sắt, nhựa có thiết kế lạ mắt cũng xuất hiện nhiều trên bãi biển. Một vài người tìm nhặt những thứ có thể tái sử dụng trong hàng tấn rác tấp vào bờ biển.