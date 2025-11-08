Cảnh ngập nước hiếm thấy giữa trung tâm TPHCM

Chiều 8/11, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM như Calmette, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thái Học, Bùi Viện, Ký Con... bất ngờ chìm trong "biển" nước do mưa lớn kết hợp triều cường. Đây là cảnh tượng hiếm thấy, gây bất ngờ cho cả người dân và du khách.

Trên đường Calmette, nước ngập lênh láng khiến hầu hết xe máy phải tìm đường khác để tránh. Chỉ còn hàng dài ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút qua đoạn ngập sâu.

Theo ghi nhận của Dân trí, đợt triều cường chiều 8/11 đã gây ngập nặng tại nhiều tuyến đường thuộc quận 1 cũ.

Những đợt sóng nước lớn do ô tô tạo ra khiến nước tràn mấp mé cửa nhà dân. Người đi xe máy chao đảo tay lái, nhiều người bị nước văng ướt sũng. Một số buộc phải quay đầu tìm đường khác.

Mặc dù TPHCM vừa trải qua đợt triều cường được xem là lịch sử, nhưng theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên khu vực trung tâm bị ngập sâu đến vậy.

Một cửa hàng thực phẩm trên đường Yersin bị nước tràn vào. Toàn bộ nhân viên phải khẩn trương dọn dẹp, kê cao đồ đạc để tránh hư hỏng.

Tầng một của một quán ăn khác gần như bị ngập hoàn toàn. Nhân viên phải liên tục tát nước để duy trì hoạt động kinh doanh.

Không kịp chuẩn bị, gia đình chị Thu phải dùng xe máy chắn ngang cửa để ngăn sóng nước tràn vào nhà.

Nước dâng cao khiến nhiều ô tô chết máy, buộc phải huy động xe cứu hộ.

Nhiều người dân chọn cách dắt xe máy đi trên vỉa hè để tránh đoạn đường ngập sâu. Anh Hoàng Nam chia sẻ: "Lần đầu thấy trung tâm ngập sâu đến vậy, thật bất ngờ".

Bà Lệ, người dân sống lâu năm trên đường Calmette, cho biết dù đã quen với cảnh ngập khi triều cường, nhưng hôm nay bà vẫn bất ngờ vì nước dâng quá cao, tràn vào tận nhà.

"Thật thú vị", một du khách người Canada thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng trung tâm TPHCM ngập nước.

Đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ cầu Ông Lãnh đến nút giao Trần Hưng Đạo ùn ứ cục bộ do nước ngập.

Đến 20h, nước tại các tuyến đường trung tâm rút chậm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống chậm và vẫn ở mức cao, trên báo động 3 khoảng 0,13-0,26m. Đến 7h ngày 8/11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm như Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt khoảng 1,66m (trên báo động 3).