Trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục hoạt động

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 29/12, hai cây xăng của Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành tại trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, Đồng Nai) vẫn hoạt động bình thường.

Ô tô từ TPHCM - Lâm Đồng và ngược lại vào trạm tiếp nhiên liệu như thường lệ. Các thông báo ngưng bán xăng dầu đã được tháo dỡ.

Trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, ngày 22/12, Công ty TNHH TMDV Châu Thành, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100, có văn bản thông báo đóng cửa và ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu từ ngày 30/12.

Sự việc bắt đầu từ tranh chấp pháp lý giữa Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC (chủ đầu tư cao tốc) với doanh nghiệp đầu tư trạm dừng nghỉ là Công ty Thái Sơn E&C. Tòa án nhân dân Khu vực 1 TPHCM đang giải quyết vụ kiện hủy hợp đồng giữa 2 bên.

Theo VEC, tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Công ty Thái Sơn E&C không được tháo dỡ, di dời hoặc làm thay đổi hiện trạng đối với tài sản đang tranh chấp tại trạm dừng nghỉ.

Thời gian qua, VEC yêu cầu Công ty Thái Sơn E&C đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ một cách liên tục. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa có các giải pháp thích hợp, dẫn tới việc cung ứng xăng dầu có nguy cơ gián đoạn.

Theo VEC, việc chấp thuận cho các cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ tiếp tục hoạt động là phương án khả quan nhất để không làm gián đoạn dịch vụ cung ứng xăng dầu.

Do đó, chủ đầu tư cao tốc kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho phép duy trì hoạt động 2 cửa hàng xăng dầu của Công ty Châu Thành cho đến khi có phán quyết của tòa án hoặc quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 25/12, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu VEC chỉ định đơn vị đủ điều kiện pháp lý vận hành trạm dịch vụ trong thời gian chờ tòa án giải quyết tranh chấp, đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai khẳng định giấy chứng nhận điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty Châu Thành đã hết hạn từ tháng 11 và không đủ điều kiện gia hạn.