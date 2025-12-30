Thầy giáo bị tố sàm sỡ: "Tay tôi bị va chạm vào vùng nhạy cảm của nữ sinh"

Ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết phía nhà trường đang đợi kết luận của cơ quan công an về vụ việc thầy giáo P.V.T. (SN 1980) bị tố sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm của nữ sinh lớp 8 để có hình thức xử lý tiếp theo.

Theo thầy Ánh, nhà trường đã nhận được bản tường trình của thầy giáo này về vụ việc gây xôn xao. Trong bản tường trình, thầy T. cho biết ngày 28/12 có đi ăn sáng và "uống rất nhiều rượu".

Trường THCS Chu Văn An - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ăn xong, thầy giáo này đi xe qua Trường THCS Chu Văn An và thấy phòng đa năng trên tầng 3 còn sáng đèn nên đã vào trường để tắt.

Tại đây, nam giáo viên thấy nhóm học sinh đang tập luyện võ thuật nên hướng dẫn một số động tác cho các em. Thầy T. thừa nhận trong quá trình này, tay ông "bị va chạm vào vùng nhạy cảm của học sinh nữ".

Nữ sinh hoảng loạn nên chạy ra khỏi phòng và gọi điện cho bố. Quá bức xúc, phụ huynh đã tới gặp thầy T. ở phía ngoài trường để "nói chuyện". Thầy T. sau đó đi bộ trở lại trường để đảm bảo an toàn.

Trong video xuất hiện trên mạng xã hội, hai học sinh có liên quan kể lại, sáng 28/12 (ngày chủ nhật), các em trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện. Bất ngờ, thầy T. xuất hiện mà không thông báo trước, sau đó mời nhiều học sinh ra ngoài và chỉ để lại một nữ sinh lớp 8 trong phòng.

Tại đây, nam giáo viên bị tố có hành vi sờ soạng nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nữ sinh. Đáng chú ý, các em cho biết thầy giáo này từng thực hiện hành vi tương tự với học sinh nữ khác trong câu lạc bộ võ thuật.

Công an xã Hương Khê đã vào cuộc xác minh vụ việc nêu trên và mời thầy giáo T. đến làm việc. Lãnh đạo xã Hương Khê cho biết sẽ căn cứ vào kết quả điều tra của công an để xử lý nghiêm nhằm răn đe.

Ngày 29/12, Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An đã quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày với thầy giáo T.. Động thái này nhằm ổn định tâm lý phụ huynh, học sinh và phục vụ việc điều tra của cơ quan công an.

Thầy giáo P.V.T. trước đây công tác tại một trường THCS khác trên địa bàn huyện Hương Khê cũ. Khoảng hơn một năm nay, nam giáo viên chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Chu Văn An. Ngoài giảng dạy môn ngữ văn, thầy giáo này còn dạy võ, kỹ năng sống cho học sinh.