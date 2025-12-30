Đỗ Thị Hà sau khi kết hôn: Rời vị trí CEO, hé lộ cuộc sống vợ chồng son

Gần đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự quan tâm của khán giả khi đăng video trải lòng về cuộc sống hiện tại. Theo người đẹp xứ Thanh, cô hiện ngừng vai trò CEO công ty thẩm mỹ để dành thời gian chu toàn cho tổ ấm.

"Có những giai đoạn trong đời tôi bước đi nhanh, có lúc tôi chọn dừng lại, không phải để kết thúc mà chuyển sang hành trình khác. Sau khi kết hôn, tôi nhận ra điều quan trọng là không phải làm tốt điều đã quen, mà là học cách ưu tiên những giá trị, trách nhiệm mới và tương lai chung", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2020 nói cô biết ơn những điều đã trải qua, những nơi cho cô cơ hội trưởng thành và quãng thời gian tươi đẹp của sự nghiệp. Ở thời điểm này, cô chọn khép lại vai trò cũ bằng sự văn minh, trân trọng và nhẹ nhàng.

Trong hành trình mới, Đỗ Thị Hà tin rằng cô và bạn đời sẽ xây dựng, vun vén tổ ấm bằng sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau.

"Hành trình phía trước có thể không ồn ào nhưng là hành trình tôi thực sự muốn đi, là hành trình vững vàng hơn, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn. Một chương mới bắt đầu không phải tôi rời bỏ điều gì, mà vì tôi đã sẵn sàng cho điều tiếp theo. Đây đơn giản là sự lựa chọn từ bình yên bên trong tâm hồn", hoa hậu trải lòng.

Cùng với việc thông báo về chặng đường mới trong cuộc sống, Đỗ Thị Hà cũng hiếm hoi chia sẻ loạt hình ảnh bên chồng - doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Thời gian qua, hoa hậu gần như giữ kín khoảnh khắc đời thường bên ông xã. Do đó, những hình ảnh tình cảm của vợ chồng Đỗ Thị Hà vừa được công khai với khán giả khiến nhiều người thích thú.

Trong những khoảnh khắc được hé lộ, Đỗ Thị Hà và chồng có thói quen chụp ảnh khi dạo phố, du lịch, công tác cùng nhau. Doanh nhân Nguyễn Viết Vương thường bày tỏ tình cảm với vợ bằng những nụ hôn má ngọt ngào.

Dịp Giáng sinh, vợ chồng Đỗ Thị Hà trang trí cây thông, nhà cửa. Hoa hậu còn chuẩn bị bánh kem tổng kết năm, cho biết thành công lớn nhất năm nay là lấy chồng.

Hôm 2/12, Đỗ Thị Hà đăng tải bức ảnh do chính ông xã làm "phó nháy", thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen đối với "tay nghề" chụp ảnh của chồng Hoa hậu Việt Nam 2020.

Từ khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chưa trở lại hoạt động showbiz. Cô thi thoảng chia sẻ một số video vào bếp, pha cà phê, dọn dẹp nhà cửa...

Cuối tuần rảnh rỗi, cô đi chợ từ sáng sớm, mua hoa về trang trí các phòng. Cô thích các loại hoa như sen, ly, mao lương, cúc họa mi...

Đỗ Thị Hà cho biết cô có sở thích nấu ăn, nhờ đó ngày một tự tin hơn khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Trên TikTok, video người đẹp trổ tài chế biến món chè mochi sắn dẻo hút gần 10 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận. Khán giả thích thú khi Đỗ Thị Hà không "khoe" hình ảnh ông xã nhưng khéo léo chèn giọng nói khi doanh nhân Nguyễn Viết Vương khen món chè do vợ nấu.

Dù nhận được nhiều mong đợi từ người hâm mộ về việc chia sẻ hình ảnh vợ chồng son, hoa hậu cho biết muốn tôn trọng sự riêng tư của ông xã.

Hơn 2 tháng qua, Đỗ Thị Hà và chồng chủ yếu sống tại nhà riêng ở Hà Nội, thỉnh thoảng về quê thăm hỏi sức khỏe bố mẹ hai bên.

Cô cũng đồng hành cùng gia đình nhà chồng trong công việc kinh doanh và một số hoạt động thiện nguyện. Hồi tháng 11, hoa hậu cùng chồng và gia đình nhà chồng làm việc thiện tại quê nhà Quảng Trị, sau đó có chuyến thiện nguyện tại tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hồi tháng 10, đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tại Quảng Trị nhận sự quan tâm lớn từ khán giả. Cô bày tỏ lòng biết ơn trước những yêu thương, lời chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

"Chúng tôi biết, để có một lễ cưới đẹp, không thể chỉ có tình yêu của hai người, mà còn là tình thân, tình bạn và cả sự tận tâm của những con người đầy chuyên nghiệp và tử tế. Cảm ơn vì đã cùng nhau biến ngày trọng đại của chúng tôi thành kỷ niệm không thể nào quên. Chúng tôi thật lòng biết ơn", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, hoa hậu đảm nhận vị trí đồng sáng lập và là CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền tin đồn Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia "nghìn tỷ" Nguyễn Viết Vương. Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch. Vào ngày 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra tại Thanh Hóa. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, buổi lễ đầy yêu thương, ấm cúng, đánh dấu một hành trình mới đối với cô. Đây cũng là lần đầu người đẹp công khai hình ảnh chồng - doanh nhân Nguyễn Viết Vương - sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng.

Ảnh: Facebook nhân vật