Loạt nhà trơ “xương” tại khu đô thị dính nhiều sai phạm ở Đà Nẵng

Dự án Golden Hills City (thành phố Đà Nẵng) do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Land - thuộc Trung Nam Group) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 381ha, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tháng 3/2010, tổng vốn hơn 4.400 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, dự án tiếp giáp sông Cu Đê, sau khi hoàn thành sẽ tạo nên một khu đô thị sinh thái văn minh, hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong dự án này có khu phố rộng lớn với những khối nhà được xây dựng xong phần thô rồi bỏ hoang.

Trước đó, ngày 26/12, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City. Kết luận chỉ rõ, UBND thành phố Đà Nẵng đã không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, vi phạm quy định về khu đô thị mới. Việc lựa chọn Trungnam Land bị đánh giá là thiếu minh bạch.

Thanh tra cũng nêu rõ, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, chủ đầu tư báo cáo nguồn vốn chỉ 866,42 tỷ đồng, không bảo đảm mức vốn tối thiểu 20% tổng mức đầu tư theo quy định. Trong ảnh là khu phố thuộc Khu đô thị sinh thái Golden Hills City có người sinh sống tại một số vị trí, còn lại là các khối bê tông nham nhở.

Mạng lưới giao thông tại dự án đã hoàn thành. Có một số biệt thự hoàn thiện nằm xen kẽ với những khu nhà còn dang dở.

Có nhiều hạng mục bị bỏ hoang lâu ngày, để lộ phần "xương" là sắt thép hoen gỉ

Theo Thanh tra Chính phủ, khoảng 45,91ha đất đã được bàn giao cho chủ đầu tư nằm ngoài ranh giới dự án. UBND thành phố Đà Nẵng cũng không thực hiện các thủ tục quản lý, sử dụng 129,22ha đất trồng lúa, dẫn đến việc chưa xác định chính xác nghĩa vụ tài chính đối với diện tích này.

Toàn khu vực có vài nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ trông coi. Các khối nhà được xây tường gạch, chưa lắp cửa hay che chắn.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; trường hợp có dấu hiệu tội phạm hình sự, chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi khoảng 45,91ha đất nằm ngoài ranh giới dự án; rà soát, xác định chính xác tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản chậm nộp đối với 129,22ha đất trồng lúa.

Hầu hết các ngôi nhà trong dự án đã hoàn thành cầu thang lên xuống, bên trong tường chưa được hoàn thiện.

Vật liệu xây dựng hư hỏng bị bỏ lại tại các khu nhà trong khuôn viên dự án.

Dự án vắng người qua lại và trở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân.

Cũng tại dự án khu đô thị Golden Hills City có hàng loạt căn shophouse bị bỏ hoang lâu ngày, bên trong cỏ cây mọc kín cả cửa ra vào.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam cho biết, từ trước đến nay không đưa diện tích 45,91ha đất (thanh tra yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi), vào bất kỳ nội dung nào khi giới thiệu dự án ra thị trường. Vì vậy, việc quản lý và sử dụng phần đất trên hoàn toàn thuộc thẩm quyền của thành phố.

Một căn shophouse bị vỡ cửa kính, bên trong tường ẩm mốc.

Đại diện Trung Nam cũng thông tin, doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh. Công ty kỳ vọng kết luận thanh tra sẽ là bước quan trọng để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm, qua đó đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Vị trí khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng (Ảnh: Google Maps).