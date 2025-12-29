Lãnh đạo TPHCM tiếp công dân liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 29/12, UBND TPHCM tổ chức buổi tiếp công dân liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Buổi làm việc do Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương cùng đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan Trung ương đã lắng nghe ý kiến của 45 người dân đại diện cho 9 nhóm công dân có đất bị thu hồi liên quan vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các nội dung kiến nghị được giải thích, làm rõ theo các kết luận thanh tra đã ban hành và chỉ đạo của Thủ tướng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi tiếp người dân liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Hoàng Quy).

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong quá trình triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm, những hạn chế, thiếu sót đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra đầy đủ, công khai và minh bạch. Thành phố đã nghiêm túc tiếp thu, chấp hành và tổ chức thực hiện các kết luận, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục theo quy định.

Lãnh đạo TPHCM cũng chia sẻ những khó khăn của các hộ dân, gia đình có đất bị thu hồi và trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà con vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển thành phố.

Thành phố cũng rà soát, ban hành và triển khai các chính sách bổ sung theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khuôn khổ pháp luật. Trong đó có quyết định về sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan bồi thường, hỗ trợ tại Thủ Thiêm.

Đại diện các hộ dân phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo thành phố mong muốn các hộ dân còn lại đồng thuận, chấp hành theo các kết luận của Thanh tra Chính phủ, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ. Việc thu hồi đất phục vụ Khu đô thị mới Thủ Thiêm là yêu cầu cấp thiết, nhằm phục vụ lợi ích chung và sự phát triển chung của TPHCM.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa mới của TPHCM, hiện đại, tầm cỡ quốc tế, góp phần kết nối khu Đông, cải thiện hạ tầng giao thông và tạo động lực phát triển bền vững. Trong quá trình triển khai, các tồn tại, thiếu sót đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và Thủ tướng chỉ đạo xử lý.