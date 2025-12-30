Người chưa thành niên phạm tội sẽ phải đeo thiết bị giám sát điện tử

Nội dung này được Chính phủ cụ thể hóa trong Nghị định số 333 quy định một số điều của Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024, sửa đổi, bổ sung năm 2025, trong đó nêu rõ biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng và việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Với việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử đối với người chưa thành niên phạm tội, Chính phủ quy định phạm vi giám sát trong địa bàn cấp xã nơi người chưa thành niên là bị can, bị cáo cư trú.

Ảnh minh họa.

Thiết bị giám sát điện tử là thiết bị điện tử được sử dụng để theo dõi, thu thập và truyền dữ liệu về các hoạt động của người chưa thành niên là bị can, bị cáo. Thiết bị có thể được gắn trên người hoặc trên đồ vật mà người đó buộc phải mang theo.

Việc mang thiết bị giám sát điện tử phải đảm bảo không bị cản trở sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của người mang và không bị lợi dụng để có hành vi phân biệt đối xử trong cộng đồng.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong việc thi hành biện pháp giám sát điện tử, gồm trách nhiệm của UBND cấp xã nơi bị can, bị cáo được giám sát điện tử cư trú; trách nhiệm của công an cấp xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Gia đình bị can, bị cáo được giám sát điện tử cũng cần có biện pháp cụ thể quản lý, giáo dục, giúp đỡ bị can, bị cáo và thường xuyên liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để hướng dẫn, trợ giúp bị can, bị cáo trong thời hạn giám sát điện tử.

Nghị định quy định ngay sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử do chủ tịch UBND cấp xã chuyển đến, trưởng công an cấp xã phân công cán bộ công an trực tiếp quản lý, giám sát, hỗ trợ và thực hiện nhận bàn giao người chưa thành niên là bị can, bị cáo tại trụ sở UBND cấp xã.

Việc bàn giao phải được lập biên bản và được lưu hồ sơ vụ án.

Trường hợp bị can, bị cáo được giám sát điện tử tự ý đi khỏi phạm vi giám sát, công an cấp xã triệu tập người vi phạm, lập biên bản và yêu cầu chấm dứt ngay việc vi phạm.

Trường hợp bị can, bị cáo được giám sát điện tử cố tình không có mặt theo giấy triệu tập hoặc tiếp tục có hành vi đi khỏi phạm vi giám sát, công an cấp xã lập biên bản vi phạm nghĩa vụ cam đoan, báo cáo chủ tịch UBND cấp xã để báo cho cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp bị can, bị cáo được giám sát điện tử tháo, phá hủy thiết bị giám sát điện tử hoặc gây rối loạn hoạt động của thiết bị giám sát điện tử, công an cấp xã triệu tập người vi phạm, lập biên bản và yêu cầu chấm dứt ngay việc vi phạm.

Trường hợp thiết bị giám sát điện tử bị phá hủy hoặc bị rối loạn đến mức không thể hoạt động được thì phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự. Công an cấp xã đồng thời lập biên bản vi phạm nghĩa vụ cam đoan, báo cáo chủ tịch UBND cấp xã để báo cho cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử biết để xử lý theo thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Riêng các quy định về áp dụng biện pháp giám sát điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028.