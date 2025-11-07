Triều cường trong bão Kalmaegi “chưa từng thấy trong đời”, giật sập nhà dân

Bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua nhiều tỉnh, thành ven biển miền Trung gây thiệt hại nặng. Tỉnh Quảng Ngãi tuy không chịu ảnh hưởng nhiều của gió bão nhưng triều cường dữ dội khiến các xã, phường ven biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ghi nhận tại phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) vào sáng 7/11, khu vực bờ biển Sa Huỳnh và Châu Me bị sóng đánh tan hoang.

Tại bãi biển Sa Huỳnh, triều cường cao hơn 4m đã vượt qua kè chắn sóng lao vào khu dân cư, hàng quán ven biển.

Sau một đêm, quán ăn bên bờ biển của bà Lê Thị Tâm Em (phường Sa Huỳnh) chỉ còn là đống đổ nát. Sóng lớn khiến quán bị sập, toàn bộ vật dụng bị cuốn trôi.

“Tôi sống hơn 60 năm rồi giờ mới thấy sóng lớn đến vậy. Tôi cứ tưởng sóng thần ập vào cuốn trôi mọi thứ”, bà Em chia sẻ.

Một đoạn dài khoảng 70m trên tuyến đường dọc bãi biển Sa Huỳnh bị cát vùi lấp. Mặt đường đầy rác, mảnh vỡ của bê tông.

Cách đó khoảng 2km, bãi biển Châu Me cũng bị sóng đánh tan hoang. Tại đây có nhiều nhà dân bị sóng làm xói lở, nứt tường, đổ sập.

Căn nhà của ông Hồ Tỏ nằm cách bờ biển khoảng 500m. Đêm 6, rạng sáng 7/11, triều cường dữ dội làm ngôi nhà của ông sập đổ.

“Đêm qua gió không mạnh nhưng triều cường dâng cao, sóng dữ dội. Tôi bất lực đứng nhìn sóng đánh sập nhà, tài sản cũng bị cuốn trôi hết”, ông Tỏ thẫn thờ nói.

Sóng dữ dội cuốn trôi mọi thứ, giật sập hàng quán, nhà cửa ven biển ở phường Sa Huỳnh. Một số ngôi nhà cách xa bờ biển vẫn bị nước tràn vào làm các thiết bị điện hư hỏng hoàn toàn.

“Đêm qua tôi đi trú bão, sáng nay trở về thấy nhà cửa tan hoang. Các vật dụng trong nhà một phần bị cuốn trôi, một phần bị ngập nước biển, hư hỏng hết”, chị Phan Thị Hương (phường Sa Huỳnh) cho biết.

Theo ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, triều cường gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân sống cạnh bờ biển, đặc biệt là khu vực tổ dân phố Thạch By 2 và Châu Me.

“Để ứng phó với bão số 13, chúng tôi đã di dời 600 hộ dân với 3.000 nhân khẩu sống dọc bờ biển đến nơi an toàn. Do đó, triều cường rất dữ dội nhưng may mắn là không có thiệt hại về người”, ông Thanh thông tin.