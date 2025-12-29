Các lãnh đạo chủ chốt thực hiện 75 hoạt động đối ngoại trong năm 2025

Chiều 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành ngoại giao.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, năm 2025, ngành ngoại giao đã phản ánh khí thế, quyết tâm mới với 3 nét mới. Thứ nhất là mới về nội dung, với các hoạt động đều có nội dung thực chất, bám sát với trọng tâm trong nước, nhất là các nghị quyết chiến lược của Đảng.

Thứ hai là mới trong cách thức triển khai, với nhiều bước phát triển mới, đặc biệt các phương thức ngoại giao chuyên ngành được phát huy. Thứ ba là mới trong việc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Bộ Ngoại giao (Ảnh: Nhật Bắc).

Theo báo cáo, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao được triển khai sôi động, rộng khắp, đạt được những kết quả quan trọng.

Trong năm 2025, các lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 75 hoạt động đối ngoại, tăng gần gấp 1,5 lần so với năm 2024, tạo định hướng chiến lược cho quan hệ với các đối tác.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định trong năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung, thế giới trải qua những thay đổi mang tính thời đại.

Thủ tướng nhấn mạnh hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, song có nhiều yếu tố bất ngờ, bất thường, bất định, bất lợi cho sự phát triển đất nước và tác động tới công tác đối ngoại.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, ngành ngoại giao đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt những kết quả đối ngoại quan trọng, rất thành công, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nhật Bắc).

Về triển khai các phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị bộ và ngành ngoại giao quán triệt phương châm theo 6 nhóm từ khóa với 24 chữ gồm: Tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, xoay chuyển kịp thời, chuyển đổi hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng và ổn định phát triển.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.

"Phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nêu rõ công tác đối ngoại là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vất vả nhưng cũng rất vẻ vang và đáng tự hào, Thủ tướng mong muốn các cán bộ ngoại giao phải phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ, gồm: Trung thành tận tụy, tự tin sáng tạo, bản lĩnh linh hoạt, đàm phán thuyết phục, hiệu quả hàng đầu, Tổ quốc trên hết.