Bất động sản Nghệ An hấp dẫn nhà đầu tư

Bất động sản Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển có chọn lọc

Thị trường bất động sản Việt Nam đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nghệ An dần nổi lên như một điểm sáng nhờ nền tảng kinh tế ổn định, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và nhu cầu nhà ở gia tăng. Không còn là thị trường mang tính đi sau, Nghệ An đang từng bước hình thành những chuẩn mực phát triển mới, thu hút sự quan tâm ngày càng rõ nét của giới đầu tư trong và ngoài khu vực.

Kinh tế Nghệ An ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét, khi thu hút đầu tư, tiếp tục là điểm sáng, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 40,28 nghìn tỷ đồng (tính đến 30/11/2025), trong đó FDI vượt 1 tỷ USD, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Cùng với đó, các dự án hạ tầng và khu công nghiệp trọng điểm như VSIP Nghệ An, cảng Cửa Lò, sân bay Vinh đang tạo thêm dư địa cho dòng vốn và nhu cầu đô thị.

Bất động sản Nghệ An ghi nhận sức hút gia tăng trong chu kỳ phục hồi thị trường (Ảnh: CĐT).

Theo các thống kê, nguồn cung địa ốc tại Nghệ An đã mở rộng trong hơn hai năm trở lại đây. Thị trường ghi nhận số lượng sản phẩm tăng từ khoảng 1.100 sản phẩm vào năm 2023 lên khoảng 2.400 sản phẩm trong năm 2024 và đạt khoảng 1.900 sản phẩm trong 11 tháng của năm 2025. Những số liệu này cho thấy sức hấp thụ tương đối tích cực cũng như dòng vốn tiếp tục được duy trì tại thị trường.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, quy mô nguồn cung hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn, đặc biệt là thiếu các dự án hiện đại, có quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích được đầu tư bài bản ngay trung tâm thành phố.

Toàn tỉnh hiện chỉ có khoảng 97 dự án nhà ở cao tầng với hơn 20.000 căn hộ và khoảng 20 dự án khu đô thị. Trong khi đó, theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2025-2030, tỉnh cần bổ sung thêm khoảng 240.000 đơn vị nhà ở, bao gồm hơn 135.000 căn từ các dự án đang triển khai và khoảng 105.000 căn cần tiếp tục thu hút đầu tư mới.

Khoảng chênh lệch lớn giữa cung và cầu đang mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho thị trường, đặc biệt tại các đô thị trung tâm như Vinh, không chỉ đến từ người dân địa phương mà còn từ lực lượng lao động, chuyên gia và kiều bào.

Nghệ An ghi nhận sự gia tăng các dự án bất động sản đa phân khúc (Ảnh: CĐT).

Một trong những yếu tố chiến lược thúc đẩy dòng vốn vào bất động sản Nghệ An là mối liên hệ giữa phát triển đô thị và chiến lược mở rộng kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều dự án giao thông, khu đô thị mới và trung tâm dịch vụ công cộng tại Vinh và các khu vực lân cận được đẩy mạnh, tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho thị trường nhà ở cao cấp và trung tâm.

Ngoài ra, địa phương tạo điều kiện về mặt pháp lý và quy hoạch cho các dự án mới cũng góp phần thu hút nguồn vốn lớn.

The Sensia và lời giải cho khoảng trống nguồn cung chất lượng tại trung tâm Vinh

Bức tranh thị trường đang sàng lọc ngày càng rõ nét, những dự án có quy hoạch bài bản và vị trí đắc địa như lựa chọn ưu tiên của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn. The Sensia được phát triển trên quỹ đất khoảng 20,05ha, quy hoạch đồng bộ thành khu đô thị ven sông trong nội đô, đáp ứng yêu cầu về không gian sống chất lượng trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp.

The Sensia là dự án đô thị quy hoạch bài bản, sở hữu vị trí trung tâm Vinh (Ảnh: CĐT).

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương với định hướng phát triển một khu đô thị kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh, chuẩn sống hiện đại và hệ thống tiện ích đa dạng.

The Sensia cung cấp 319 sản phẩm với loại hình đa dạng, bao gồm nhà phố hiện đại, nhà phố thương mại, nhà phố vườn, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, biệt thự đơn lập - song lập mặt sông và dinh thự mặt sông, diện tích linh hoạt, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực và đầu tư.

Hệ thống tiện ích đồng bộ góp phần nâng tầm giá trị dự án (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch bài bản với hơn 55 tiện ích nội khu, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của đơn vị tư vấn quản lý uy tín CBRE, kết hợp hài hòa giữa không gian xanh, mặt nước và các khu chức năng cộng đồng, tạo nên một môi trường sống hoàn chỉnh trong nội đô.

The Sensia sở hữu lợi thế ba mặt giáp sông hiếm có và chỉ cách trung tâm hành chính cùng các tiện ích cơ bản của TP Vinh cũ khoảng 5 phút di chuyển, mang lại giá trị chiến lược cho cả nhu cầu an cư lâu dài lẫn đầu tư tích lũy.