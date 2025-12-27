Xe chở đoàn thiện nguyện lật đúng khúc cua tay áo

Lúc 7h40 ngày 27/12 tại km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Tại hiện trường chiếc xe biến dạng hoàn toàn, phần vỏ xe vỡ toác để lộ các hàng ghế đã bị xô lệch bên trong. Lực lượng chức năng căng dây phong tỏa hiện trường, giải cứu các nạn nhân và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí chiếc xe khách gặp nạn nằm ở đúng điểm khúc cua tay áo trên quốc lộ 174.

Chiếc xe khách bị bẹp rúm. Lực lượng chức năng đã di chuyển chiếc xe vào sát lề đường để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), thời điểm xe khách đi tới km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thì va vào hộ lan đường (khoảng 50m) dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải.

Theo Cục CSGT, tài xế Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

"Khúc cua tay áo" là thuật ngữ chỉ các đoạn đường đèo dốc, ngoằn ngoèo, uốn lượn liên tiếp và rất gấp khúc, trông giống hình dáng tay áo được xắn lại nhiều lần, thường xuất hiện trên các cung đường núi hiểm trở như Mã Pí Lèng hay dốc Thẩm Mã, đòi hỏi người lái phải có kinh nghiệm, cẩn thận và tay lái vững để vượt qua.

Các khúc cua này thường có độ dốc lớn, nằm trên sườn núi cao với một bên là vách đá sừng sững, bên còn lại là vực sâu, cảnh quan hùng vĩ nhưng rất nguy hiểm.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn với đoàn thiện nguyện nói trên, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo việc triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả; cử đoàn công tác do ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, đến hiện trường tổ chức đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Trước mắt, tỉnh Lào Cai hỗ trợ các nạn nhân tử vong số tiền 25 triệu đồng/người, đối với người bị thương hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, danh tính 9 người bị thương trong vụ việc gồm: 1. Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội; 2. Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội; 3. Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội; 4. Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội; 5. Nguyễn Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội; 6. Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội; 7. Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TPHCM; 8. Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội; 9. Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội. Danh tính 9 nạn nhân tử vong đang tiếp tục được làm rõ.

Ảnh: Hoàng Đức