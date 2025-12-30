Tháo gỡ nút thắt hơn 3 năm, quốc lộ 50 nối TPHCM - Tây Ninh sắp về đích

Những ngày cuối năm 2025, trên công trường mở rộng quốc lộ 50 kết nối TPHCM - Tây Ninh, hàng chục công nhân khẩn trương thảm nhựa mặt đường, thi công vỉa hè, lu nền đường.

Trong khi đó, đường song hành quốc lộ 50 (đoạn Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50) cơ bản đã hoàn thành. Nút thắt tại giao lộ Trịnh Quang Nghị - song hành quốc lộ 50, vướng mặt bằng suốt hơn 3 năm, đến nay đã được tháo gỡ. Các công nhân đang khẩn trương thi công tại nút giao này để sớm thông toàn tuyến.

Trên đoạn mở rộng quốc lộ 50 dài 2,6km, giáp ranh Tây Ninh, công nhân tất bật thảm nhựa mặt đường, lu lèn nền đường, thi công vỉa hè.

Một số đoạn đã hoàn thành thảm nhựa, các phương tiện lưu thông thuận lợi, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc như trước. “Nhìn con đường gần hoàn thiện, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Hy vọng tuyến đường mới sẽ hạn chế kẹt xe, không còn ngập nước khi mưa lớn và triều cường”, ông Hòa (54 tuổi, ngụ xã Hưng Long) chia sẻ.

Việc xây mới nhánh cầu Ông Thìn, song song cầu cũ, là một trong những hạng mục quan trọng của dự án mở rộng quốc lộ 50. Đến nay, cây cầu cơ bản đã hoàn thành, các công nhân đang chuẩn bị thảm nhựa.

Trên quốc lộ 50, đoạn giáp ranh tỉnh Tây Ninh, công nhân đang thi công hệ thống cống thoát nước, nâng nền đường, khiến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực gặp khó khăn.

Trong quá trình thi công, cơ quan chức năng giữ nguyên hiện trạng mặt đường cũ để các phương tiện lưu thông, đồng thời nâng nền phần mở rộng hai bên đường trước.

Khu vực nút giao giữa quốc lộ 50 và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi tuyến đường song hành quốc lộ 50 và dự án mở rộng quốc lộ 50 hoàn thành, các phương tiện sẽ tăng khả năng kết nối với cao tốc, tạo thuận lợi cho hoạt động logistics giữa TPHCM - Tây Ninh - Đồng Nai.

Đoạn nối giữa đường song hành quốc lộ 50 và quốc lộ 50, thuộc xã Hưng Long (TPHCM). Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Tuyến đường được mở rộng từ 8m lên 34m, quy mô 6 làn xe. Trong đó, hơn 4km là tuyến đường song hành mới, phần còn lại là mở rộng tuyến hiện hữu.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn tất, thông xe vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục còn dang dở, chưa thể thông xe trước năm mới 2026.

Đường song hành quốc lộ 50 và quốc lộ 50 kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).