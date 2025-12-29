Một người tử vong trong tình trạng lõa thể ở TPHCM

Tối 29/12, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại khu đất trống ở phường Cát Lái, TPHCM.

Chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Võ Chí Công (đoạn qua phường Cát Lái) ngửi thấy mùi lạ bốc lên từ khu đất trống ven đường. Đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng không mặc quần áo.

Thi thể người đàn ông được phát hiện tại một khu đất trống ven đường ở phường Cát Lái (Ảnh: Tùng Nguyên).

Thi thể nạn nhân bắt đầu phân hủy, nằm giữa bụi cỏ dại. Một bao tải lớn màu trắng được tìm thấy tại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Cát Lái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, qua số điện thoại 0906.699.379 (gặp Trung tá Phạm Trung Kiên).