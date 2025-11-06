TPHCM ngập như miền Tây mùa nước nổi trong ngày triều cường đạt đỉnh

TPHCM đang trải qua đợt triều cường lịch sử, khiến nhiều khu vực, đặc biệt là khu Thanh Đa và Tân Hưng, chìm sâu trong biển nước. Mực nước dâng cao kỷ lục, vượt báo động III, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực Thanh Đa (phường Bình Quới), nhiều tuyến đường biến thành sông, nhà cửa ngập sâu, khiến người dân rơi vào tình trạng "không lối thoát".

Bà Nguyễn Thị Lớn (90 tuổi), một cư dân lâu năm tại đây, không khỏi bàng hoàng: "Tôi sinh sống ở khu vực này cả đời nhưng đây là năm đầu tiên tôi thấy triều cường ngập cao như thế này".

Xe máy bị quật ngã trong ngày triều cường đạt đỉnh ở TPHCM (Video: Vũ Thịnh).

Hình ảnh một gia đình trong con hẻm 92 Thanh Đa phải ăn cơm tối giữa dòng nước ngập đã phần nào lột tả sự khó khăn mà người dân đang phải đối mặt.

Một số người dân sống trên đoạn đường Bình Quới đã quen với cảnh sống chung với "lũ".

“Sau giờ tan học, em đợi ở đây hơn 2 tiếng mà nước càng ngày càng cao lên, em không thể về nhà được”, Phúc Khang (16 tuổi) nói.

Lực lượng chức năng hỗ trợ một em học sinh qua đoạn ngập nước để về nhà.

Bà Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi, phường Xóm Chiếu, TPHCM) cho biết: “Nước ngập mấy ngày liền khiến tường nhà bị ố vàng, đóng rêu nhìn rất bẩn. Tôi phải mua xi măng về quét lại cho sạch, chứ sơn bao nhiêu lớp cũng bị loang sau mỗi đợt triều cường” (Ảnh: Đại Nghĩa).

Mỗi khi triều cường, hình ảnh người dân bì bõm giữa dòng nước đục đã trở nên quen thuộc ở nhiều tuyến đường TPHCM. Những bước chân chậm chạp, dè dặt giữa dòng nước đen, gợi nên cảnh sinh hoạt đầy lam lũ của đô thị lớn đang vật lộn với vấn nạn ngập nước (Ảnh: Đại Nghĩa).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại các trạm trên sông Sài Gòn đã vượt báo động III từ 0,17 đến 0,28m. Đợt triều cường này được dự báo sẽ đạt đỉnh trong hai ngày 6 và 7/11, xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng 9 Âm lịch.

Nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ven sông tại Thanh Đa cũng chịu chung số phận. Bàn ghế phải kê cao, nhân viên liên tục tát nước, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.

Lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ người dân di chuyển qua các đoạn ngập sâu, đảm bảo an toàn giao thông.

Đợt triều cường này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi trùng với thời điểm mưa lớn do bão Kalmaegi, làm tăng nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp và ven sông.

Để ứng phó với tình hình, nhiều người dân đã chủ động dùng bao cát, ván chắn và bơm thoát nước để bảo vệ nhà cửa và tài sản.

Tại phường Tân Hưng (quận 7 cũ), tình trạng ngập lụt cũng diễn ra tương tự. Anh Hoàng, một chủ cửa hàng tại đây, chia sẻ: "Tầm 5–6 giờ chiều là nước bắt đầu lên, chỉ một lát là tràn khắp mặt đường. Mấy hôm nay triều cao quá, nước ngập vào tận cửa hàng, phải kê hàng hóa lên cao. Khách thì ít, buôn bán gần như ngưng hẳn".

Việc di chuyển trong giờ tan tầm trở nên vô cùng khó khăn khi nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ xe máy qua dòng nước ngập sâu.

Dự báo, mực nước tại các trạm sẽ giảm chậm từ ngày 8/11 và hạ nhanh hơn sau đó, nhưng mực nước triều cao trên báo động I có thể duy trì đến hết ngày 11/11.

Sau khi triều cường vượt mức lịch sử, nhiều phương tiện chết máy, và hình ảnh các em nhỏ bì bõm trong dòng nước đen ngòm đã gây không ít lo ngại về sức khỏe và an toàn.

Lực lượng chức năng phường Gia Định được cử đến hỗ trợ người dân Thanh Đa khắc phục, đắp đê ngăn triều cường.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM đã yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát sao bản tin dự báo bão Kalmaegi, đồng thời trực ban 24/24, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và trang thiết bị để ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống phát sinh.