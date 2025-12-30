Quản lý tài sản và mô hình hybrid wealth tại Việt Nam

Nhận định về xu hướng quản lý tài sản mới tại Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM), cho biết thị trường trong nước hiện đã hội tụ ba yếu tố then chốt, tạo nên thời điểm bứt phá cho mô hình quản lý tài sản tài sản hybrid gồm tốc độ tích lũy tài sản nhanh, sự xuất hiện của thế hệ nhà đầu tư am hiểu công nghệ và khoảng trống dịch vụ ngày càng rõ nét.

“Chúng tôi đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm khách hàng khá giả và giàu có”, ông Quang nhận định. “Việt Nam hiện nay sở hữu các điều kiện vĩ mô ổn định và đầu tư cá nhân vào tài sản tài chính tăng trưởng, trung bình trên 20% mỗi năm. Ở giai đoạn này, nhu cầu của khách hàng đã vượt xa các hình thức gửi tiết kiệm truyền thống”.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng thị trường đang bị phân cực. Một bên là các nền tảng truyền thống với quy trình cứng nhắc, thiếu linh hoạt; bên còn lại là các nền tảng thuần công nghệ, tuy nhanh nhưng thiếu chiều sâu tư vấn.

Nền tảng số cho tư vấn và ủy thác tài sản (Ảnh: TVAM).

Tháng 7/2025 vừa qua, TVAM công bố một khảo sát cho thấy phần lớn nhà đầu tư Việt Nam vẫn đang tự quản lý tài chính của cá nhân mà thiếu sự hỗ trợ chuyên nghiệp cần thiết.

“Có tới 77% nhà đầu tư gặp khó khăn khi tự quản lý tài sản. Trong số này, 51% bị chi phối bởi cảm xúc trong quá trình ra quyết định, trong khi 48% thiếu kiến thức chuyên môn, khiến họ dễ bị cuốn theo biến động ngắn hạn của thị trường hoặc đưa ra các quyết định đầu tư kém hiệu quả”, báo cáo nêu rõ.

Theo tổng hợp từ các báo cáo của PwC (Global Investor Survey 2023; Hybrid Wealth Management Insights 2023), phần lớn nhà đầu tư toàn cầu có xu hướng lựa chọn mô hình quản lý tài sản kết hợp giữa nền tảng số và tư vấn con người.

Nhà đầu tư mong muốn giữ quyền chủ động trong quyết định, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ chuyên môn khi giao dịch trở nên phức tạp. Đối với nhóm HENRYs - nhóm thu nhập cao nhưng chưa giàu, tương đồng với phân khúc affluent tại Việt Nam - nhu cầu đối với các nền tảng tích hợp phân tích dữ liệu và AI đặc biệt rõ nét.

Trong bối cảnh đó, ngày 17/12, Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) đã ra mắt nền tảng quản lý tài sản eWealth tại Hà Nội.

Nền tảng eWealth mang đến các giải pháp tư vấn đầu tư và quản lý tài sản số, tích hợp công nghệ, khoa học dữ liệu và AI với năng lực tư vấn và quản lý đầu tư được phát triển bởi TVS và TVAM.

“Được thiết kế như một nền tảng “all-in-one”, eWealth cho phép khách hàng tiếp cận toàn bộ các hoạt động đầu tư trong một hệ thống thống nhất”, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Tư vấn Đầu tư khách hàng cá nhân của TVS, chia sẻ.

“Từ theo dõi tài sản và báo cáo, phân tích thị trường và doanh nghiệp, đến tư vấn đầu tư chuyên nghiệp; khách hàng cũng có thể đăng ký các giải pháp đầu tư ủy thác phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính cá nhân”.

Khi phù hợp, nhà đầu tư có thể lựa chọn dịch vụ quản lý tài sản ủy thác. Theo mô hình này, nhà đầu tư (bên ủy thác) giao vốn cho một tổ chức hoặc nhà quản lý chuyên nghiệp (bên nhận ủy thác), đơn vị sẽ thay mặt nhà đầu tư quản lý danh mục và ra quyết định đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Hiện tại, eWealth cung cấp hai lựa chọn đầu tư ủy thác: quản lý danh mục bởi đội ngũ quản lý quỹ và các chiến lược đầu tư dựa trên thuật toán định lượng.

Với hình thức quản lý bởi chuyên gia, tài sản được phân bổ linh hoạt theo xu hướng tiền tệ, điều kiện vĩ mô và chu kỳ kinh tế. Danh mục đầu tư được xây dựng từ rổ cổ phiếu chọn lọc do các chuyên gia của TVS và TVAM lựa chọn, tập trung vào các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, có tiềm năng tăng trưởng cao và mức định giá hợp lý.

Ngược lại, lựa chọn chiến lược định lượng nhấn mạnh vào tự động hóa và kỷ luật đầu tư. Các quyết định mua, bán và quản lý tỷ trọng được thực hiện dựa trên các mô hình định lượng do TVS phát triển, kết hợp giữa các chỉ số cơ bản và tín hiệu kỹ thuật của từng cổ phiếu.

Ông Ngô Nhật Minh, Phó tổng giám đốc TVS và Trưởng dự án phát triển eWealth, cho biết eWealth không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là kết quả của quá trình chuyển đổi số toàn diện mà TVS đã triển khai liên tục trong gần ba năm qua.

“Điểm mạnh cốt lõi của eWealth nằm ở khả năng tích hợp với nền tảng công nghệ mới của chúng tôi. Hệ thống kho dữ liệu và quản trị nội bộ đã được tự động hóa hoàn toàn.

Nền tảng vận hành dựa trên phân tích khoa học dữ liệu, các thuật toán định lượng và các mô hình AI độc quyền được TVS huấn luyện riêng cho thị trường tài chính Việt Nam”, ông Minh cho biết.