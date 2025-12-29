Lửa bao trùm nhà kho ở Đà Lạt

Khoảng 21h ngày 29/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Lê Văn Tám, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà kho chứa nhiều vật dụng sinh hoạt nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Do bên trong có nhiều vật dễ cháy, việc cứu hỏa không hiệu quả.

Vụ hỏa hoạn bùng lên từ nhà kho của hộ dân ở Đà Lạt (Ảnh cắt từ video).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 22h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức về thiệt hại do vụ hỏa hoạn.