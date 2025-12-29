Lửa bao trùm nhà kho ở Đà Lạt
(Dân trí) - Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm khu vực chứa vật dụng của một hộ dân tại Đà Lạt. Lực lượng chức năng điều động hàng chục người cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.
Khoảng 21h ngày 29/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Lê Văn Tám, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Thời điểm này, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà kho chứa nhiều vật dụng sinh hoạt nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Do bên trong có nhiều vật dễ cháy, việc cứu hỏa không hiệu quả.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.
Đến khoảng 22h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức về thiệt hại do vụ hỏa hoạn.