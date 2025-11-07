Ngày thứ 3 triều cường TPHCM đạt đỉnh: Đường "hóa" sông, ô tô chết máy

Từ khoảng 17h ngày 7/11, nhiều tuyến đường huyết mạch tại TPHCM đã biến thành sông, chìm sâu trong nước 30-60cm do ảnh hưởng của đợt triều cường lịch sử. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, kết hợp với mưa lớn, đã gây ra nhiều khó khăn và thiệt hại cho người dân thành phố.

Các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Xuân Soạn, Lương Định Của, Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Thế Hiển, Phạm Hữu Lầu... ngập nặng. Nước chảy xiết khiến hàng loạt xe máy chết máy, buộc người dân phải dắt bộ qua những đoạn ngập sâu. Đây là ngày thứ ba liên tiếp người dân TPHCM phải đối mặt với tình trạng triều cường dâng cao bất thường so với mọi năm.

Đường Phạm Hữu Lầu, đoạn từ cầu Phước Long đến đường Huỳnh Tấn Phát, ngập sâu trong nước. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mực nước cao nhất hôm nay tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm so với ngày hôm qua và vẫn duy trì ở mức cao.

Từ trên cao, giao lộ Hoàng Quốc Việt – Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) trông như một dòng sông mênh mông. Người dân địa phương cho biết, đây là ngày thứ ba liên tiếp họ phải đối mặt với đợt triều cường dâng cao bất thường.

Triều cường dâng cao đúng vào giờ tan tầm, cộng thêm mưa, khiến các em học sinh trường THPT Ngô Quyền phải bì bõm lội nước về nhà.

Để ứng phó với đợt triều cường, nhiều trường học tại TPHCM đã cho học sinh tan học sớm. Chị Hoàng Nga chia sẻ: “Con được về sớm nhưng mẹ thì không, nên ba mẹ con phải hì hục dắt xe vì lỡ chạy vào đoạn ngập sâu. May mắn là có đội cứu hộ đến giúp".

Triều cường cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động buôn bán tại chợ Phước Long. Nhiều tiểu thương phải dọn hàng sớm, kê cao đồ đạc để tránh thiệt hại.

Tại cửa hàng tạp hóa của chị Thu, dù nước chưa tràn vào nhà, chị vẫn phải kê thêm bao cát trước cửa để chắn những con sóng do xe cộ tạo ra khi di chuyển qua đoạn ngập.

Xe ba gác đã được huy động để hỗ trợ vận chuyển các phương tiện qua những đoạn ngập sâu.

Chị Thanh Tuyền (30 tuổi) chia sẻ trong lúc chờ cứu hộ: "Tôi đã xem dự báo nhưng không ngờ nước hôm nay vẫn lên cao đến vậy, giờ đành chịu trận giữa đường".

Sóng từ các phương tiện di chuyển trong nước triều đã đánh trôi nhiều biển số xe ô tô. Người dân nhặt được đã treo lên cao, chờ chủ phương tiện đến nhận lại.

Trước đó, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết dù không ảnh hưởng trực tiếp, hoàn lưu bão Kalmaegi có thể tác động gây mưa lớn trên địa bàn TPHCM. Sáng 6/11, triều cường tại TPHCM đã vượt mức lịch sử năm 2019.

Mực nước đỉnh triều ngày 7/11 tại các trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức 1,70 - 1,74m, vượt trên báo động 3 từ 0,1- 0,14m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 17-19 giờ. Trạm Thủ Dầu Một ghi nhận mực nước 1,8 - 1,85m, vượt trên báo động 3 từ 0,2 - 0,25m.

Dự báo, mực nước cao nhất ngày tại các trạm sẽ duy trì trên báo động 1 đến hết ngày 11/11. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội.