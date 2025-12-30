Ngăn ngừa xơ vữa động mạch - Chìa khóa bảo vệ sức khỏe

Nguy cơ đối mặt với tình trạng xơ vữa động mạch ở người trẻ

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ tuổi đối mặt với cường độ làm việc cao thường rơi vào vòng lặp không lành mạnh: ăn uống thất thường, ưu tiên thực phẩm chế biến sẵn giàu chất béo bão hòa và thường xuyên chịu căng thẳng kéo dài.

Theo tư vấn chuyên gia từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa làm tăng LDL-cholesterol - nguyên nhân thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa động mạch, dẫn đến tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Căng thẳng mạn tính cũng góp phần quan trọng vào quá trình này. Theo Black và Garbutt (2002), căng thẳng tâm lý lặp lại hoặc mạn tính có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, trục dưới đồi-tuyến yên-thượng thận và hệ renin-angiotensin, gây giải phóng hormone căng thẳng như catecholamine, corticosteroid, glucagon, hormone tăng trưởng và renin.

Những hormone này tăng hoạt động tim mạch, có thể gây tổn thương nội mạc mạch máu và kích thích biểu hiện phân tử bám dính trên tế bào nội mạc, thu hút tế bào viêm bám vào thành động mạch - có thể dẫn đến viêm mạn tính và hình thành xơ vữa.

Vai trò của Coenzyme Q10 trong hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa động mạch

Để bảo vệ thành mạch trước các yếu tố nguy cơ đối với người trẻ tuổi, cơ thể cần hệ thống chống oxy hóa mạnh mẽ, trong đó Coenzyme Q10 (CoQ10) đóng vai trò then chốt. Các bằng chứng lâm sàng từ nghiên cứu của Rabanal-Ruiz Y và cộng sự (2021) cho thấy bổ sung CoQ10 hỗ trợ tăng nồng độ CoQ10 trong máu, hỗ trợ giảm stress oxy hóa.

Từ đó, góp phần hỗ trợ cải thiện triệu chứng suy tim (đặc biệt ở bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu động mạch vành), hỗ trợ ngăn tích tụ cholesterol xấu oxy hóa trong động mạch, giảm độ cứng mạch máu và huyết áp cao, đồng thời cải thiện chức năng lớp lót mạch máu và có thể tăng khả năng giãn mạch.

Khi lựa chọn sản phẩm bổ sung CoQ10, nên ưu tiên loại có độ tinh khiết cao và sinh khả dụng tốt, đặc biệt từ quá trình lên men tự nhiên - phương pháp tạo ra hoạt chất tương đồng nhất với CoQ10 nội sinh, giúp tối ưu hóa hấp thụ và mang lại lợi ích tốt hơn cho sức khỏe tim mạch.

TPBVSK Ultra CoQ10 Max 150mg từ Úc

TPBVSK Ultra CoQ10 Max 150mg sử dụng nguyên liệu theo chuẩn dược phẩm US Pharmacopeia, chiết xuất qua lên men tự nhiên để đảm bảo độ tinh khiết và hấp thụ. Sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặt cGMP và TGA của Bộ Y tế Úc - quy chuẩn khắt khe đảm bảo chất lượng đồng đều từ nghiên cứu đến phân phối.

Mỗi viên nang mềm chứa 150mg. Bên cạnh đó, Vitatree còn cho ra mắt phiên bản hộp nhỏ 30 viên bên cạnh hộp 60 viên - nhỏ gọn, giá tối ưu. Ông Stanley Bai - đại diện nhãn hàng Vitatree - chia sẻ: "Sản phẩm chính là món quà Vitatree muốn gửi tới người dùng với hy vọng góp phần giúp trái tim khỏe mạnh, cơ thể tràn đầy năng lượng để mọi người tận hưởng cuộc sống".

Chăm sóc hệ thống mạch máu không nhất thiết phải cầu kỳ, chỉ cần lựa chọn đúng giải pháp khoa học và bền bỉ duy trì mỗi ngày. TPBVSK Ultra CoQ10 Max 150mg, hỗ trợ chống oxy hoá, hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

