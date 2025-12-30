Tiết kiệm trong kỷ nguyên số: MBV Bank cùng khách hàng quản lý tài chính thông minh

Tiết kiệm trong nhịp sống nhanh của thế hệ người dùng số

Nắm bắt nhu cầu về sự tiện lợi và trải nghiệm liền mạch của nhóm khách hàng trẻ, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã đầu tư mạnh vào nền tảng số, chuyển dịch từ mô hình giao dịch tại quầy sang “ngân hàng trên điện thoại”.

Tại đây, khách hàng có thể mở tài khoản, chuyển tiền, đầu tư hay gửi tiết kiệm chỉ với vài thao tác đơn giản, mọi lúc, mọi nơi.

Giữa guồng quay bận rộn, người dùng cần một "trợ lý tài chính" thông minh để biến việc tiết kiệm trở nên tự động và không tốn sức (Ảnh: Freepik).

MBV là một trong những ngân hàng đi theo xu hướng này với MBV Bank - ứng dụng ngân hàng số được đổi mới và nâng cấp mạnh mẽ trong năm 2025. Với nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, khách hàng có thể gửi tiết kiệm online dễ dàng; theo dõi dòng tiền, quản lý tài chính chỉ trên một nền tảng ngân hàng số MBV Bank.

Đặc biệt, MBV còn mang đến trải nghiệm tương tác thú vị cho khách hàng với game “Quay vui trúng lớn” tích hợp ngay trên ứng dụng MBV Bank. Mỗi ngày, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng sẽ nhận ngay 5 lượt quay trúng thưởng với các phần quà hấp dẫn.

MBV Bank - "Trợ lý tài chính 24/7" trong lòng bàn tay

Ứng dụng MBV Bank không chỉ là công cụ giao dịch, mà đang trở thành nền tảng hỗ trợ người dùng hình thành thói quen quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Thay vì để tiền nhàn rỗi trong ví hay tài khoản thanh toán, khách hàng có xu hướng chuyển sang gửi tiết kiệm trực tuyến ngay trên ứng dụng với thao tác đơn giản và chủ động ở mọi thời điểm.

Thêm vào đó, MBV Bank cung cấp tính năng gửi tiết kiệm trả lãi ngày, giúp khách hàng theo dõi sự gia tăng lợi ích tài chính từng ngày thay vì phải chờ đến cuối kỳ.

Các sổ tiết kiệm được hiển thị trực quan, lịch sử giao dịch minh bạch, giúp người dùng kiểm soát dòng tiền, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và cảm nhận rõ thành quả tích lũy từng bước một.

Đây chính là yếu tố giúp MBV Bank nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng trong hành trình gia tăng giá trị cho nguồn tiền của mình.

Quản lý tài chính thông minh còn là tận dụng tối đa các ưu đãi từ ngân hàng

MBV không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nền tảng số thuận tiện cho gửi tiết kiệm, mà còn chủ động thiết kế trải nghiệm để khách hàng thấy việc tích lũy cho tương lai là một hành trình thú vị.

Qua các chương trình ưu đãi sáng tạo, mỗi khoản tiền gửi của khách hàng không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn đi kèm niềm vui nhận quà. Khách hàng gửi tiết kiệm đều được trao những phần quà ý nghĩa, qua đó khẳng định sự trân trọng và cam kết đồng hành mà MBV dành cho người gửi tiền.

Chương trình ưu đãi mang đến cơ hội sở hữu ô tô VF8, VF3 cùng hàng nghìn quà tặng giá trị như lời tri ân sâu sắc MBV gửi tới khách hàng (Ảnh: MBV).

Khép lại một năm nhiều dấu ấn, MBV triển khai chương trình ưu đãi cho Khách hàng gửi tiết kiệm với thông điệp "Mừng sinh nhật - Bật quà khủng" như một lời tri ân dành cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn ngân hàng là người bạn đồng hành tài chính.

Khi tham gia chương trình, khách hàng không chỉ nhận lãi suất cạnh tranh hàng đầu thị trường mà còn có cơ hội trúng loạt quà tặng giá trị lớn: ô tô VF8, VF3, xe máy điện, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Để biết thêm thông tin về ưu đãi gửi tiết kiệm tại MBV, khách hàng có thể xem tại https://www.mbv.com.vn/tin-tuc/UuDaiSinhNhatMBV