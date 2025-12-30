Đồng hồ Longines 2026: Những sản phẩm cao cấp cho quý ông Việt

Tại Việt Nam, những đại diện nổi bật cho xu hướng năm 2026 này đã sẵn sàng trên kệ tại hệ thống Đồng hồ Duy Anh.

Diện mạo mới của Longines cho năm 2026

Bước sang năm 2026, những gam màu mặt số độc đáo và kích thước mặt gọn gàng, tinh tế hơn được kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Thay vì chạy theo những thiết kế quá khổ, xu hướng năm quay về với giá trị cốt lõi: sự thanh lịch, vừa vặn và bền vững.

Đồng hồ nam Longines Master Collection 190th Anniversary L2.793.6.73.2 thuộc bộ sưu tập Longines Master sang trọng (Ảnh: Đồng hồ Duy Anh).

Các bộ sưu tập "đinh" của Longines năm nay được nâng cấp mạnh mẽ về bộ máy, tăng khả năng kháng từ và độ chính xác, hứa hẹn là món phụ kiện hoàn hảo để khởi đầu một năm mới hanh thông và thành công.

Top 5 dòng Longines hứa hẹn "bùng nổ" trong năm mới

Theo ghi nhận tại hệ thống Đồng hồ Duy Anh, lượng khách hàng tìm kiếm các mẫu đồng hồ để diện Tết và làm quà biếu đang tăng mạnh. Dưới đây là những cái tên nổi bật nhất cho bộ sưu tập 2026:

Longines Spirit Flyback: Dòng đồng hồ phi công với tính năng bấm giờ phức tạp, đại diện cho tinh thần tiên phong và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2026.

Longines HydroConquest GMT: Sự lựa chọn cho những doanh nhân bận rộn với các chuyến công tác quốc tế trong năm mới.

Hai sản phẩm Longines Conquest thế hệ mới (Ref. L3.830 & L3.720): Sự đổi mới về thiết kế của dòng Sport-Chic. Nếu phiên bản 41mm (L3.830) gây ấn tượng với diện mạo thanh thoát nhờ thu gọn gờ bảo vệ núm, thì phiên bản 38mm (L3.720) lại là tạo dấu ấn với sự vừa vặn, với mặt đồng hồ dưới 40mm đầy tinh tế.

Cả hai đều sở hữu bộ máy Automatic L888 kháng từ và trữ cót 72 giờ, là phụ kiện phù hợp cho những chuyến du xuân năng động.

Longines Master Collection: Sản phẩm đồng hồ tượng trưng của sự thịnh vượng và đẳng cấp. Các phiên bản Lịch tuần trăng (Moonphase) được ưa chuộng làm quà tặng với ý nghĩa trọn vẹn, viên mãn.

An tâm sắm hàng hiệu, rước lộc đầu năm

Sở hữu một chiếc đồng hồ Longines chính hãng dịp cuối năm không chỉ là tự thưởng cho bản thân sau 12 tháng nỗ lực, mà còn là cách thể hiện những kỳ vọng cho năm mới.

Showroom Đồng hồ Duy Anh tại Lotte Center 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội với tủ trưng bày Longines sang trọng (Ảnh: Đồng hồ Duy Anh).

Tại Duy Anh Watch - đại lý ủy quyền chính thức lâu năm của thương hiệu Longines tại Việt Nam - khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm cao cấp cùng chế độ bảo hành 5 năm (đã bao gồm bảo hành quốc tế), giúp người dùng hoàn toàn yên tâm du xuân đón Tết.