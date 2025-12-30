Đồng hồ Longines 2026: Những sản phẩm cao cấp cho quý ông Việt
(Dân trí) - Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới 2026, thị trường đồng hồ cao cấp đang trở nên sôi động hơn. Đón đầu xu hướng sang trọng tinh tế, Longines khẳng định vị thế với những thiết kế vừa mang bản sắc chế tác lâu đời, vừa sở hữu công nghệ tân tiến.
Tại Việt Nam, những đại diện nổi bật cho xu hướng năm 2026 này đã sẵn sàng trên kệ tại hệ thống Đồng hồ Duy Anh.
Diện mạo mới của Longines cho năm 2026
Bước sang năm 2026, những gam màu mặt số độc đáo và kích thước mặt gọn gàng, tinh tế hơn được kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Thay vì chạy theo những thiết kế quá khổ, xu hướng năm quay về với giá trị cốt lõi: sự thanh lịch, vừa vặn và bền vững.
Các bộ sưu tập "đinh" của Longines năm nay được nâng cấp mạnh mẽ về bộ máy, tăng khả năng kháng từ và độ chính xác, hứa hẹn là món phụ kiện hoàn hảo để khởi đầu một năm mới hanh thông và thành công.
Top 5 dòng Longines hứa hẹn "bùng nổ" trong năm mới
Theo ghi nhận tại hệ thống Đồng hồ Duy Anh, lượng khách hàng tìm kiếm các mẫu đồng hồ để diện Tết và làm quà biếu đang tăng mạnh. Dưới đây là những cái tên nổi bật nhất cho bộ sưu tập 2026:
Longines Spirit Flyback: Dòng đồng hồ phi công với tính năng bấm giờ phức tạp, đại diện cho tinh thần tiên phong và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2026.
Longines HydroConquest GMT: Sự lựa chọn cho những doanh nhân bận rộn với các chuyến công tác quốc tế trong năm mới.
Hai sản phẩm Longines Conquest thế hệ mới (Ref. L3.830 & L3.720): Sự đổi mới về thiết kế của dòng Sport-Chic. Nếu phiên bản 41mm (L3.830) gây ấn tượng với diện mạo thanh thoát nhờ thu gọn gờ bảo vệ núm, thì phiên bản 38mm (L3.720) lại là tạo dấu ấn với sự vừa vặn, với mặt đồng hồ dưới 40mm đầy tinh tế.
Cả hai đều sở hữu bộ máy Automatic L888 kháng từ và trữ cót 72 giờ, là phụ kiện phù hợp cho những chuyến du xuân năng động.
Longines Master Collection: Sản phẩm đồng hồ tượng trưng của sự thịnh vượng và đẳng cấp. Các phiên bản Lịch tuần trăng (Moonphase) được ưa chuộng làm quà tặng với ý nghĩa trọn vẹn, viên mãn.
An tâm sắm hàng hiệu, rước lộc đầu năm
Sở hữu một chiếc đồng hồ Longines chính hãng dịp cuối năm không chỉ là tự thưởng cho bản thân sau 12 tháng nỗ lực, mà còn là cách thể hiện những kỳ vọng cho năm mới.
Tại Duy Anh Watch - đại lý ủy quyền chính thức lâu năm của thương hiệu Longines tại Việt Nam - khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm cao cấp cùng chế độ bảo hành 5 năm (đã bao gồm bảo hành quốc tế), giúp người dùng hoàn toàn yên tâm du xuân đón Tết.
Thông tin liên hệ:
Hệ thống cửa hàng của Đồng Hồ Duy Anh tại Hà Nội:
200A Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tầng 4, Trung tâm thương mại Lotte Department Store - 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội
Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Center - 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội
Hotline: 024.3991.8668
Hệ thống cửa hàng của Đồng Hồ Duy Anh tại TPHCM:
205 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM
300 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TPHCM
Điện thoại: 0836.88.99.86
Website: https://donghoduyanh.com
Fanpage: https://www.facebook.com/donghoduyanh.vn
Email: duyanhwatch@gmail.com