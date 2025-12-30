Nga cảnh báo cứng rắn Ukraine sau cuộc tấn công "chưa từng có tiền lệ"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

"Đây là một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vì nó diễn ra trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Mỹ. Chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump đang không tiếc công sức, ít nhất là theo lời họ. Hơn nữa, họ đang chứng minh tuyên bố của mình bằng những bước đi cụ thể, để mang lại hòa bình cho vùng đất này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 29/12 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Soloviov Live.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả cuộc tấn công nghi do Ukraine thực hiện nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Họ sẽ phải đối mặt với đòn trả đũa”, bà Zakharova nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vào đêm 28-29/12, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod, sử dụng 91 máy bay không người lái (UAV).

Nga tuyên bố tất cả các máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không Nga phá hủy và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc hành động này được Kiev thực hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Moscow cảnh báo phản ứng của Nga đối với cuộc tấn công sẽ không mang tính ngoại giao và các mục tiêu cho các cuộc tấn công trả đũa đã được xác định.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố lập trường đàm phán của Nga sẽ được xem xét lại sau hành động của Kiev.

Sau cuộc tấn công, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ xem xét lại lập trường tại các cuộc đàm phán giải quyết xung đột. Đồng thời, ông nhấn mạnh Nga dự định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Mỹ để tìm ra con đường dẫn đến hòa bình.

Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, chỉ trích cuộc tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin là “một hành động khiêu khích không chỉ chống lại Nga mà còn làm suy yếu nỗ lực hòa bình của phía Mỹ”.

Ông Sergey Mironov, chủ tịch đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật, cho rằng, với số lượng máy bay không người lái được triển khai, cuộc tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin không phải là hành động cảnh báo hay nỗ lực gây áp lực trong khuôn khổ đàm phán, mà là một nỗ lực nhắm mục tiêu trực tiếp vào nhà lãnh đạo Nga.

Ông kêu gọi “các hành động quyết đoán” nhằm đáp trả cuộc tấn công, đồng thời đặt nghi vấn về lực lượng đứng sau cuộc tấn công ngoài Ukraine.

Ông Dmitry Belik, thành viên Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia, cáo buộc đây là “nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công chống lại việc ký kết hòa bình”. Ông cho rằng Ukraine đang tìm cách “phá vỡ các nỗ lực hòa bình và làm phức tạp quá trình đàm phán”, đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine lựa chọn “con đường bạo lực” thay vì đối thoại mang tính xây dựng và thỏa hiệp.

Phản ứng của các nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất “tức giận” khi nghe thông tin về vụ tấn công.

“Thực ra tôi vừa mới nghe về chuyện đó, nhưng tôi không biết rõ. Nếu đúng như vậy thì thật tệ. Tôi rất tức giận”, ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm: “Tổng thống Putin đã nói với tôi về việc này từ sáng sớm. Ông ấy nói bị tấn công. Điều đó không tốt… Đây là một giai đoạn nhạy cảm. Đây không phải là thời điểm thích hợp”.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bày tỏ sự đoàn kết với Tổng thống Putin và người dân Nga, tái khẳng định “sự phản đối kiên quyết đối với mọi hình thức bạo lực”.

“Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mạnh mẽ lên án âm mưu nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và lên án vụ tấn công này cũng như mối đe dọa mà nó gây ra đối với an ninh và ổn định”, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết.

Các lãnh đạo cấp cao của Nicaragua đã gửi thư cho Tổng thống Putin, bày tỏ “sự đoàn kết tích cực nhất trước cuộc tấn công của Ukraine”.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga về cuộc tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin, cho rằng cáo buộc này chỉ nhằm làm suy yếu tiến trình hòa đàm. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định quân đội Ukraine chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.