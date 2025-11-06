Triều cường ở TPHCM chiều nay có thể vượt mốc lịch sử

Ngày 6/11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh, đạt mức rất cao, vượt báo động III từ 0,17 đến 0,28m.

Mực nước cao nhất ngày tại phần lớn các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục dâng theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất dự kiến xuất hiện trong hai ngày 6 và 7/11.

Người dân dẫn xe chết máy trên tuyến đường ngập do triều cường ở TPHCM (Ảnh: A.H.).

Dự báo hôm nay, mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,79m vào 17h, cao hơn mốc lịch sử 2cm. Trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,79m vào 16h30, thấp hơn mốc lịch sử 1cm, nhưng cao hơn đợt triều vừa qua 1cm. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đạt 1,89-1,9m vào 18h30, cao hơn mốc lịch sử 9-10cm và cao hơn đỉnh triều đợt trước 2-3cm.

Theo cơ quan khí tượng, đây là kỳ triều cường cao trong năm, có thể kết hợp với mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm dự báo sẽ giảm chậm trong ngày 8/11 và hạ nhanh hơn sau đó. Mực nước triều cao trên báo động I có thể duy trì đến hết ngày 11/11.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường dự kiến đạt đỉnh chiều 6/11 (Ảnh: A.H.).

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo bão Kalmaegi, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó.

Các đơn vị cần tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để nắm chắc diễn biến của bão; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống phát sinh.