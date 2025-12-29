TPHCM điều chỉnh giao thông phục vụ lễ khánh thành chỉnh trang đường Lê Lợi

Tối 29/12, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Lê Lợi (đoạn qua phường Sài Gòn và phường Bến Thành) nhằm phục vụ lễ khánh thành công trình chỉnh trang đô thị.

Theo kế hoạch, làn ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu) sẽ được sử dụng làm địa điểm tổ chức buổi lễ. Thời gian cấm phương tiện lưu thông là từ 0h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12.

CSGT TPHCM sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng phù hợp trong ngày diễn ra buổi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khoảng thời gian trên, người dân có thể lái xe trong làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường giao cắt với Lê Lợi, gồm Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu.

PC08 khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu. Người dân không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường Lê Lợi (làn hỗn hợp), đoạn diễn ra hoạt động hoặc tại các giao lộ.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân và hoạt động giao thông.